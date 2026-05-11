Guida in stato di ebbrezza e reati contro il patrimonio: il bilancio dei controlli nel Pisano

PISA – Un bilancio di nove persone deferite all’Autorità Giudiziaria. È questo il risultato della fitta rete di controlli messa in campo la scorsa settimana dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa. Le operazioni, pianificate in base alle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi in Prefettura, si sono concentrate sul monitoraggio stradale, sulla lotta allo spaccio di stupefacenti, sulla verifica del porto abusivo di armi e sul contrasto ai reati contro il patrimonio.

Sul fronte della viabilità, la Sezione Radiomobile ha intercettato due automobilisti alla guida delle rispettive utilitarie in condizioni di forte alterazione alcolica. I test hanno infatti restituito valori pari a 1,98 g/l e 1,95 g/l, sfiorando il quadruplo del limite imposto dalla legge. Per uno dei trasgressori è scattato il ritiro immediato della patente, mentre il secondo aveva in precedenza smarrito il documento di guida; per entrambi si è reso necessario l’intervento del soccorso stradale per la rimozione dei veicoli. Sempre per quanto riguarda la circolazione, i militari hanno denunciato un uomo che, pur manifestando evidenti sintomi di alterazione, si è opposto all’esecuzione degli esami tossicologici. Un ulteriore deferimento è scattato sul litorale pisano, dove una donna nascondeva all’interno della propria auto una pistola stordente, subito sequestrata dalle forze dell’ordine.

L’azione di contrasto alla criminalità ha interessato anche il centro cittadino pisano con due operazioni antidroga, culminate con la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di due cittadini stranieri. In piazza Toniolo, i militari hanno rinvenuto oltre sedici grammi di hashish, mentre in via Filippo Turati un uomo è stato bloccato dopo aver tentato invano di sbarazzarsi di sette involucri di cocaina, gettandoli a terra alla vista della divisa. L’intero quantitativo di sostanze stupefacenti è stato posto sotto sequestro.

Massima attenzione anche verso i reati predatori, con tre distinti interventi. A Tirrenia, l’analisi delle telecamere di videosorveglianza ha permesso ai militari della stazione locale di individuare e deferire la responsabile del furto di un portafoglio, avvenuto a fine aprile all’interno di un supermercato di piazza Belvedere. A San Piero a Grado, invece, un individuo è stato accusato di ricettazione poiché trovato in possesso di una bicicletta rubata a uno studente universitario; il mezzo a due ruote è stato subito riconsegnato al ragazzo. Infine, in via Contessa Matilde, il tempestivo passaggio di una pattuglia ha consentito di fermare una donna che stava provando a sfilare il portafoglio dalla borsa di una turista, sventando così il colpo in flagranza.

Le attività di monitoraggio si sono estese anche al Comprensorio del Cuoio. Nella serata di venerdì, la Compagnia di San Miniato ha condotto un servizio di pattugliamento definito ad ‘alto impatto’. L’operazione, che si è sviluppata anche nelle vie del centro storico del paese, si è conclusa con l’identificazione di venticinque individui e la verifica di undici autovetture. L’iniziativa di prevenzione ha raccolto il plauso dell’Amministrazione comunale, che ha espresso soddisfazione per la tutela garantita dalla costante presenza dell’Arma.