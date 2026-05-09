16.3 C
Firenze
lunedì 11 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Hantavirus, in quarantena una donna fiorentina: era sul volo Klm dove una passeggera è deceduta

Massima precauzione ma il rischio è basso. Dovrà rimanere in isolamento per 45 giorni in attesa del completamento degli accertamenti clinici

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

FIRENZE – Massima allerta ma rischio contenuto per una donna fiorentina, attualmente posta in quarantena precauzionale dopo essere transitata sullo stesso volo di una passeggera deceduta in Sudafrica a causa dell’hantavirus. La misura è scattata a seguito dell’attivazione della ‘sorveglianza attiva’ da parte del Ministero della slute per quattro passeggeri di un volo Klm passato per Roma.

La donna dovrà rimanere in isolamento per 45 giorni in attesa del completamento degli accertamenti clinici. Sulla vicenda sono intervenuti il governatore Eugenio Giani e l’assessore regionale alla sanità Monia Monni, assicurando che l‘attenzione delle strutture sanitarie toscane è ai massimi livelli, pur precisando che le modalità del contatto suggeriscono un pericolo ridotto per la salute pubblica.

Secondo quanto ricostruito da Gianni Nardone, direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana Centro, il rischio di trasmissione interumana dell’hantavirus richiede solitamente contatti prolungati e molto ravvicinati. Nel caso specifico, la passeggera fiorentina viaggiava a diverse file di distanza dalla vittima e il contatto sarebbe avvenuto soltanto durante le operazioni di imbarco. “Stiamo lavorando perché questo rischio sia contenuto completamente”, ha aggiunto Nardone, sottolineando che al momento non è emerso alcun sintomo né nella donna né nei suoi contatti stretti, anch’essi inseriti nell’indagine epidemiologica.

Nonostante il quadro rassicurante, la Regione Toscana ha scelto la linea della massima fermezza e cautela: è stato infatti disposto il monitoraggio clinico per l’intera durata dell’incubazione e il tracciamento completo di tutti i contatti avuti dalla passeggera dal momento del potenziale contagio a oggi, mantenendo un coordinamento costante con le autorità sanitarie nazionali.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
16.3 ° C
17 °
15.4 °
78 %
2.6kmh
20 %
Dom
17 °
Lun
22 °
Mar
21 °
Mer
16 °
Gio
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1974)ultimora (1043)Video Adnkronos (282)ImmediaPress (235)lavoro (85)salute (79)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati