Scontri prima di Empoli – Carrarese di B, venti Daspo per ultras gialloblu

FIRENZE – Il questore della provincia di Firenze ha emesso 20 provvedimenti di Daspo, dieci dei quali con durata tra i 2 ed i 4 anni e i restanti con durata compresa tra i 5 e i 7 anni nei confronti di 20 tifosi carraresi.

I provvedimenti sono stati adottati a seguito dei fatti accaduti il 28 settembre 2025, ad Empoli, prima dell’incontro di calcio della serie B Empoli – Carrarese, quando un gruppo di 20 ultras carraresi, giunti nel parcheggio riservato agli ospiti dello stadio Castellani, sono scesi dai mezzi e, travisati ed armati di oggetti atti ad offendere, si sono mossi in direzione opposta allo stadio verso il centro cittadino. Solo grazie all’intervento del personale impiegato nel servizio di ordine pubblico, che li ha respinti, è stato possibile riportarli nel settore a loro assegnato evitando scontri o contatti con la tifoseria locale.

All’esito di un’articolata attività di approfondimento sull’accaduto, condotta dal personale della Digos di Firenze e del commissariato di Empoli, tramite la visualizzazione delle telecamere cittadine e delle riprese effettuate da personale della polizia scientifica è stato possibile identificare i 20 tifosi protagonisti degli episodi descritti.

I provvedimenti elaborati dalla Divisione anticrimine della questura emessi a seguito di notifica di comunicazione di avvio del procedimento prevedono il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per la durata prevista per ogni singolo destinatario, ferma restando la possibilità di ciascun interessato di adire le competenti autorità in sede di ricorso.