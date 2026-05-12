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Statale invasa da un carico di pomodori dopo lo scontro fra mezzi pesanti

Il sinistro è avvenuto in un tratto caratterizzato dalla presenza di un cantiere che costringe i mezzi al doppio senso in una sola carreggiata

Cronaca
REDAZIONE
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Statale invasa da un carico di pomodori dopo lo scontro fra mezzi pesanti (foto vigili del fuoco)
1 ' di lettura

SANSEPOLCRO – Grave incidente stradale questa mattina lungo la E45, all’altezza del chilometro 161, dove lo scontro tra due autoarticolati ha provocato la chiusura totale dell’arteria in entrambi i sensi di marcia. Il sinistro è avvenuto in un tratto particolarmente critico, caratterizzato dalla presenza di un cantiere stradale che costringe i mezzi al doppio senso di circolazione in un’unica carreggiata.

L’impatto tra i due mezzi pesanti è stato violentissimo: uno dei semirimorchi si è staccato dalla motrice, riversando sull’asfalto gran parte del carico di pomodori che trasportava. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti nello scontro e, dopo essere stati estratti dalle cabine, sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 giunti immediatamente sul posto.

Massiccio l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Sansepolcro con il supporto dell’autogru della sede centrale di Arezzo e di una squadra proveniente da Bagno di Romagna. I pompieri hanno lavorato a lungo per soccorrere i feriti e, successivamente, per avviare le complesse operazioni di rimozione dei mezzi e di bonifica della carreggiata invasa dal carico disperso.

Attualmente la superstrada resta chiusa al traffico per consentire il completamento delle operazioni di messa in sicurezza e il ripristino del piano viabile da parte del personale Anas. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi di rito e per gestire la viabilità, pesantemente compromessa in tutto il nodo di Valsavignone.

© Riproduzione riservata

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