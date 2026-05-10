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Scontro fra due auto nella notte a Follonica: due feriti, uno è grave

L'incidente alla rotatoria di via don Sebastiano Leone. L'elisoccorso Pegaso si è sollevato per un trasporto al Misericordia di Grosseto

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Foto Asl Bologna
Meno di 1 ' di lettura

FOLLONICA – Notte di paura e soccorsi a Follonica per un gravissimo incidente stradale avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte in via don Sebastiano Leone. Due auto si sono scontrate con estrema violenza nei pressi della rotatoria, causando il ferimento di due uomini e rendendo necessario un massiccio intervento dei mezzi di emergenza.

La centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stata attivata ed ha inviato sul posto l’elisoccorso Pegaso 2, le ambulanze della Croce Rossa di Follonica, della Pubblica Assistenza di Massa Marittima e della Misericordia di Castiglione della Pescaia. Ad avere la peggio è stato un uomo che a causa dei gravi traumi riportati è stato trasferito d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto proprio tramite il Pegaso.

L’altro ferito, un uomo di 36 anni, è stato invece trasportato nello stesso nosocomio grossetano in codice giallo. Sul luogo dello schianto sono intervenuti i vigili del fioco, fondamentali per estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza i veicoli. 

© Riproduzione riservata

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