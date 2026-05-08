FIRENZE – Respinta dal Tar la richiesta di sospensiva sul blocco ai monopattini sharing del Comune di Firenze.

Soddisfatto il Comune di Firenze, che vede confermare l’impianto della decisione. “L’ordinanza del Tar conferma la solidità e la correttezza della scelta fatta dal Comune. Il tribunale amministrativo ha respinto la richiesta cautelare presentata dal ricorrente, rilevando come non emergano, in questa fase, elementi tali da far prevedere un esito favorevole del ricorso e richiamando anche quanto previsto dalla normativa nazionale in materia. – sottolineano la sindaca Sara Funaro e l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio – I giudici hanno inoltre evidenziato come il presunto danno lamentato dall’azienda sia stato descritto in termini generici e non tali da dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile. È un passaggio importante, che riconosce la legittimità e la proporzionalità delle decisioni assunte dall’amministrazione comunale nell’interesse pubblico”.

“Abbiamo portato avanti una scelta chiara, dopo anni di sperimentazione dei monopattini in sharing in città, durante i quali sono emerse criticità evidenti sul fronte della sicurezza stradale, del rispetto dello spazio pubblico e della gestione del servizio. Il nostro obiettivo resta quello di costruire una mobilità sempre più sostenibile, ma anche ordinata, sicura e compatibile con la qualità della vita urbana. Continueremo a investire sul trasporto pubblico, sulla mobilità ciclabile e sulle forme di sharing realmente integrate ed efficaci per Firenze”, concludono Funaro e Giorgio.