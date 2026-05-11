L’anime di Sekiro debutta a settembre, poi su Crunchyroll

(Adnkronos) – L’universo di Sekiro: Shadows Die Twice si prepara a espandersi oltre i confini del videogioco con il debutto di Sekiro: No Defeat. Kadokawa Corporation, Crunchyroll, Qzil.la e ARCH hanno confermato che l’adattamento animato esordirà il prossimo 4 settembre in Giappone, dove rimarrà in programmazione nelle sale cinematografiche per un periodo limitato di tre settimane. Insieme all’annuncio della data di uscita è stata diffusa la prima immagine ufficiale dell’opera, che segna un passo significativo nel sodalizio tra l’industria videoludica e quella dell’animazione nipponica.

Per quanto riguarda la distribuzione internazionale, Crunchyroll deterrà l’esclusiva per lo streaming a livello mondiale, fatta eccezione per alcuni mercati specifici tra cui Cina, Corea e Russia. Sebbene la data di rilascio globale non sia ancora stata fissata, l’attenzione del pubblico rimane alta per un progetto che mira a trasporre le atmosfere cupe e la narrazione rigorosa che hanno decretato il successo del titolo originale di FromSoftware. La produzione sembra intenzionata a mantenere intatto il fascino crudo del periodo Sengoku, focalizzandosi sulla componente estetica e sulla fedeltà storica rivisitata in chiave fantasy.

La vicenda si colloca in un Giappone frammentato da conflitti incessanti, mettendo al centro della scena la regione di Ashina. Vent’anni dopo la violenta ascesa al potere del “Santo della Spada” Isshin Ashina, la nazione si trova ad affrontare la pressione esterna del Ministero dell’Interno. In un tentativo estremo di difendere i propri confini, Genichiro Ashina decide di ricorrere a poteri oscuri e proibiti. In questo scenario di decadenza, l’unica speranza di ristabilire l’equilibrio è affidata a un giovane erede divino rapito e al suo silenzioso protettore, il fedele shinobi noto come Sekiro. Il racconto esplorerà il legame tra signore e servitore nel tentativo di salvare una nazione ormai sull’orlo del baratro.

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