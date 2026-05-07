Savino Del Bene Volley: Brenda Castillo saluta il gruppo

FIRENZE – La Savino Del Bene Volley comunica ufficialmente che Brenda Castillo non farà parte del roster per la prossima stagione.

Libero di livello internazionale e autentico punto di riferimento della seconda linea, Castillo chiude la sua esperienza a Scandicci dopo quattro stagioni complessive, distribuite in due distinti cicli: il biennio 2021-2023 e il successivo 2024-2026. Un percorso lungo, intenso e ricco di successi, nel quale ha rappresentato costantemente una certezza in difesa e ricezione, diventando un elemento fondamentale nella crescita del club.

Nel corso della sua esperienza in maglia Savino Del Bene Volley ha collezionato 166 presenze totali: 114 presenze in serie A1, 7 in Coppa Italia, 41 nelle competizioni Cev (di cui 22 in Champions League) e 4 nel campionato mondiale per Ccub.

Nella stagione 2025-2026 ha confermato ancora una volta il suo ruolo centrale nel sistema squadra, scendendo in campo in 45 occasioni.

Con la maglia della Savino Del Bene Volley, Brenda Castillo ha contribuito alla conquista di tre trofei internazionali: la Challenge Cup 2021-2022, la Cev Cup 2022-2023 e lo storico Mondiale per Club 2025, risultati che hanno segnato le tappe fondamentali della crescita del club ai massimi livelli europei e mondiali.

La giocatrice dominicana ha inoltre contribuito all’approdo alle Final Four di Cev Champions League (2024-2025 e 2025-2026) e alla prima storica finale di Coppa Italia nella storia del club.

La società desidera ringraziare Brenda Castillo per la professionalità, la dedizione e lo straordinario contributo offerto: con talento, energia e determinazione ha rappresentato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, lasciando un segno profondo nella storia della Savino Del Bene Volley e nel cuore di tutto l’ambiente biancoblù.