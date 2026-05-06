Bertini e Colombo sbancano il Moccagatta: la Pianese vola nella fase nazionale dei playoff

ALESSANDRIA – Dopo aver superato l’ostacolo Ternana nel primo turno, la Pianese continua a scrivere pagine importanti della propria storia sportiva. La formazione toscana espugna infatti il “Moccagatta” di Alessandria, superando per 2-0 la Juventus Next Gen e conquistando con merito l’accesso alla fase nazionale dei playoff di Serie C. Un successo costruito con pazienza e solidità dai ragazzi di mister Birindelli, capaci di legittimare il passaggio del turno al termine di una gara condotta con notevole personalità e chiusa nei minuti finali.

L’avvio di partita si mantiene su binari di sostanziale equilibrio, con le due squadre che non sembrano accusare le fatiche degli impegni ravvicinati. Il primo botta e risposta si registra intorno al 10′: a una punizione alta dello juventino Puczka fa eco un insidioso tiro-cross del bianconero Ianesi, sventato da Mangiapoco. I padroni di casa ci provano dalla distanza con Faticanti al 13′, trovando l’attenta presa in due tempi di Filippis, ma è la Pianese a farsi progressivamente più pericolosa. Tra il 18′ e il 28′, gli ospiti sfiorano il vantaggio prima con una doppia occasione ravvicinata sull’asse Bertini-Proietto, poi con un tempestivo inserimento di Martey, il cui destro viene ben controllato dal portiere di casa. Sul finire di frazione, la Juventus Next Gen si riaffaccia in avanti con un sinistro insidioso di Anghelè, respinto da un reattivo Filippis, prima di un ultimo tentativo al volo di Proietto che manda le squadre al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa, la compagine amiatina scende in campo con un piglio ancora più aggressivo. Dopo soli tre minuti, un ispirato Martey serve prima Bertini, che di testa alza troppo la mira, e successivamente Proietto, il cui tiro di prima intenzione viene nuovamente neutralizzato da Mangiapoco. I piemontesi tentano di pungere all’11’ con un’incursione di Licina, impreciso da posizione favorevole, ma è la Pianese a prendere in mano le redini del gioco anche grazie all’apporto dei subentrati. Al 18′ una deviazione di Scaglia risulta provvidenziale su un mancino dal limite di Sodero, mentre poco dopo un destro calibrato di Bertini e un colpo di testa di Gorelli su calcio d’angolo sfiorano il bersaglio. Il prolungato forcing toscano culmina alla mezz’ora, quando il capitano Simeoni scaglia un potente mancino di controbalzo che si infrange in pieno sull’incrocio dei pali.

L’appuntamento con la rete è però solo rimandato di pochi minuti. Al 34′, Bertini prende l’iniziativa dai venticinque metri e lascia partire un bolide preciso che si insacca all’angolino, sbloccando finalmente il punteggio. Sotto di un gol, la Juventus Next Gen tenta di riversarsi in avanti alla ricerca del pareggio, ma si scontra al 45′ con un intervento prodigioso di Filippis, decisivo nel negare la rete a Licina. Scampato il pericolo, la Pianese sfrutta gli ampi spazi concessi e chiude la pratica in pieno recupero: Sodero si invola in contropiede per vie centrali e calcia trovando la respinta del portiere, ma sulla ribattuta si avventa tempestivamente Colombo, che con un preciso tap-in fissa il risultato sul definitivo 2-0 sancendo il passaggio del turno dei toscani.

Il tabellino

JUVENTUS U23 (3-4-2-1): Mangiapoco; Gil (82′ Cerri), Scaglia, Savio; Puczka (73′ Van Aarle), Faticanti, Macca, Pagnucco; Licina, Anghele (66′ Oboavwoduo); Guerra (66′ Deme). All. Brambilla.

PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Amey, Gorelli; Coccia (60′ Ercolani), Proietto (60′ Simeoni), Bertini, Tirelli, Martey (60′ Ongaro); Ianesi (46′ Sodero), Fabrizi (84′ Colombo). All. Birindelli.

RETI: 79′ Bertini (P), 90’+2′ Colombo (P).

NOTE: Ammoniti: Macca (J), Martey (P), Proietto (P).