Impresa della Pianese in inferiorità numerica: l’1-1 contro la Ternana vale il secondo turno dei playoff

PIANCASTAGNAIO – A una sola settimana di distanza dall’incrocio che aveva chiuso la stagione regolare del Girone B, sancendo la vittoria esterna e il sesto posto in classifica, la Pianese ritrova la Ternana al Comunale per il primo turno dei playoff di Serie C. In un weekend calcistico inaugurato dalla sconfitta dell’Arezzo in Supercoppa contro il Vicenza (2-5), la compagine di Piancastagnaio scrive un’altra pagina fondamentale della propria storia. Forte del vantaggio del piazzamento, che garantiva la qualificazione anche in caso di parità, la squadra di mister Birindelli impatta per 1-1 al termine di una gara disputata in inferiorità numerica per oltre un tempo, guadagnandosi l’accesso al secondo turno degli spareggi promozione in attesa dell’esito della sfida tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro.

L’avvio di gara si sviluppa immediatamente su ritmi intensi, con i padroni di casa che approcciano la sfida con forte personalità, mettendo a tratti alle corde la retroguardia umbra. La prima insidia porta la firma di Fabrizi al 7′, il cui tiro su un disimpegno errato di Vallocchia viene bloccato dall’estremo difensore Vitali. Al 16′, le “zebrette” vanno a un passo dal vantaggio: al termine di una pregevole incursione in area, Bertini scaglia un destro che si stampa in pieno sulla traversa prima di essere allontanato dalla difesa. Dopo una timida risposta ospite affidata a una punizione alta di Aramu al 24′, la Pianese costruisce un’altra palla gol clamorosa al 37′: servito da Amey, Fabrizi addomestica la sfera e lascia partire una conclusione da posizione defilata che colpisce il secondo legno della serata a portiere ormai battuto.

L’inerzia del match subisce uno scossone inaspettato allo scadere della prima frazione. Al 45′, un contrasto tra Sussi e Vallocchia viene rivisto dal direttore di gara al monitor del VAR: la revisione porta all’espulsione diretta dell’esterno bianconero, costringendo i toscani ad affrontare l’intera ripresa in dieci uomini. Al rientro dagli spogliatoi, la Ternana cerca fisiologicamente di sfruttare la superiorità numerica alzando il baricentro. Gli umbri si rendono subito insidiosi con due conclusioni del neoentrato Martella e, successivamente, con i tentativi ravvicinati di Pettinari e di Aramu, trovando però sempre l’attenta e puntuale opposizione del portiere locale Filippis.

Nonostante l’uomo in meno e la crescente pressione avversaria, la Pianese dimostra un notevole spessore caratteriale sbloccando il risultato al 59′. Un’ottima trama corale avviata da Simeoni viene rifinita da un tocco elegante di Fabrizi per l’inserimento di Coccia, il quale a tu per tu con Vitali non sbaglia, firmando l’1-0. Il vantaggio toscano dura tuttavia pochissimo. Al 63′, Orellana penetra in area e cade a seguito di un contatto con la difesa locale, conquistando un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Pettinari, che al 65′ trasforma con freddezza ripristinando il sostanziale equilibrio nel punteggio.

Nell’ultimo scorcio di partita, la Ternana cinge d’assedio la metà campo toscana nel disperato tentativo di trovare la rete qualificazione. L’undici di Piancastagnaio oppone una resistenza coraggiosa e organizzata, chiudendo i varchi con lucidità. In pieno recupero, al 94′, i bianconeri sfiorano addirittura il colpo del definitivo ko: innescato in contropiede da un perfetto assist di Ianesi, Sodero si presenta a tu per tu con Vitali, ma il portiere ospite si supera deviando la sfera in calcio d’angolo con un intervento prodigioso. Il triplice fischio certifica così l’1-1 finale, sancendo il passaggio del turno della Pianese tra gli applausi del pubblico di casa.

Il tabellino

PIANESE (3-5-2): Filippis; Gorelli, Amey, Masetti; Sussi, Tirelli, Bertini (56′ Ercolani), Proietto (83′ Sodero), Coccia (72′ Martey); Fabrizi (83′ Ianesi), Ongaro (46′ Simeoni). All. Birindelli.

TERNANA (4-3-1-2): Vitali; Donati, Capuano (46′ Martella), Maestrelli, Ndrecka (87′ Kurti); Vallocchia, McJannet (57′ Leonardi), Garetto; Aramu (57′ Orellana); Pettinari (74′ Dubickas), Ferrante. All. Fazio.

RETI: 59′ Coccia (P), 65′ Pettinari (T).

NOTE: Ammoniti: Bertini (P), Gorelli (P9, Aramu (T), Proietto (P), Leonardi (T). Espulsioni: Sussi (P).