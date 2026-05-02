L’Arezzo cede al Vicenza nella prima di Supercoppa: finisce 2-5 in Toscana

AREZZO – Archiviata la stagione regolare, il campionato di Serie C alza il sipario sul suo primo atto conclusivo: la Supercoppa, in attesa dei playoff. A contendersi il prestigioso trofeo è un triangolare che mette di fronte le vincitrici dei tre gironi: il Vicenza (Girone A), l’Arezzo (Girone B) e il Benevento (Girone C). La gara inaugurale del torneo, andata in scena in terra toscana oggi, ha visto contrapporsi i padroni di casa dell’Arezzo e il Vicenza, in una sfida che ha premiato nettamente la formazione veneta con un perentorio 2-5 finale, rimandando i toscani alla delicata sfida della seconda giornata in Campania contro il Benevento.

La gara si apre con un ritmo propositivo da ambo le parti. La prima occasione è di marca ospite, con un colpo di testa di Costa respinto centralmente da Trombini. L’Arezzo risponde al 14′ su palla inattiva: Di Chiara scodella in mezzo per Gigli, ma il suo tentativo aereo risulta debole e centrale, facilitando la presa di Gagno. I toscani continuano a spingere e al 26′ costruiscono una buona trama offensiva con Varela che serve Pattarello a centro area, la cui conclusione, però, si perde a lato. Sul fronte opposto, il Vicenza si riaffaccia in avanti alla mezz’ora, quando Costa su punizione pesca Morra: l’attaccante controlla e calcia, ma trova la provvidenziale opposizione di Cortesi.

Il momento di maggiore equilibrio si spezza nella fase finale della prima frazione, quando il Vicenza concretizza un letale uno-due. Al 38′, un’iniziativa di Carraro per Rada genera un tiro inizialmente murato da Renzi; sulla respinta, il pallone resta a disposizione di Morra, che non perdona e porta in vantaggio i veneti. Passano appena cinque minuti e gli ospiti trovano il raddoppio: un errato retropassaggio di testa da parte di Gigli favorisce ancora l’inserimento dello stesso Morra, lesto ad anticipare l’uscita di Trombini e a depositare la sfera nella porta sguarnita, siglando la propria doppietta personale al 43′.

La ripresa si apre con i padroni di casa che tentano un’immediata reazione affidandosi a una conclusione dalla distanza di Varela, terminata alta, e a un tentativo velleitario di Guccione al 61′, facilmente controllato da Gagno. Dopo una rete annullata a Rauti per fuorigioco al 60′ e un’opportunità mancata dall’aretino Ravasio al 65′, il Vicenza cala il tris al 69′: Trombini si supera neutralizzando i tiri in sequenza di Caferri e Zonta, ma nulla può sul tap-in vincente del neoentrato Stuckler.

Nell’ultimo quarto di gara, l’Arezzo prova ad abbozzare un tentativo di rimonta trovando la via della rete al 72′ con Gigli, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Le speranze toscane vengono tuttavia spente quasi subito, al 76′, quando una grave incomprensione difensiva tra Gilli e lo stesso Gigli, originata da un rinvio del portiere Gagno, permette a Stuckler di trovare la sua personale doppietta con una conclusione dalla distanza. Nel finale, l’Arezzo accorcia nuovamente le distanze all’89’ grazie a un preciso calcio di punizione di Di Chiara, ma nei minuti di recupero c’è ancora spazio per la cinquina veneta, propiziata da un tiro di Vitale deviato in fondo alla propria rete da Casarosa per il definitivo 2-5.

Il tabellino

AREZZO (4-3-3): Trombini (85′ Galli); Renzi, Gilli (85′ Casarosa), Gigli, Di Chiara; Mawuli (58′ Ravasio), Guccione, Viviani (46′ Tavernelli); Varela, Cortesi (75′ Arena), Pattarello. All. Bucchi.

VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Caferri (73′ Tribuzzi), Zonta (73′ Cavion), Carraro, Rada (66′ Vitale), Costa; Morra (66′ Capello), Rauti (66′ Stuckler). All. Gallo.

RETI: 38′ Morra (V), 43′ Morra (V), 69′ Stuckler (V), 72′ Gigli (A), 76′ Stuckler (V), 89′ Di Chiara (A), 90’+3′ Autogol Casarosa (V).

NOTE: Ammoniti: Mawuli (A), Leverbe (V).