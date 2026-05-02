Serie C, la Pianese inizia la storia avventura nei playoff: sull’Amiata sale la Ternana

PIANCASTAGNAIO – È finalmente tempo di playoff. Dopo aver conquistato con merito la sesta posizione in classifica al termine della stagione regolare, la Pianese si tuffa nella post-season con l’obiettivo di continuare a stupire. Avversario dei bianconeri sarà ancora quella Ternana battuta domenica scorsa e che verrà a Piancastagnaio con l’obbligo di vincere per accedere al secondo turno; le zebrette, al contrario, potranno contare su due risultati su tre per avanzare, forti della migliore posizione in graduatoria. Ad arbitrare la contesa sarà il signor Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Manuel Marchese di Pavia e Alessandro Cassano di Saronno. Quarto ufficiale il signor Leonardo di Mario di Ciampino. Gli assistenti Var e Avar, che accompagneranno le squadre in tutta l’appendice playoff, saranno rispettivamente Marco Monaldi di Macerata e Mattia Ubaldi di Roma 1.

“È tutto bello, tutto affascinante. L’unica cosa difficile è l’attesa, perché non vediamo l’ora di scendere in campo – Esordisce con queste parole mister Alessandro Birindelli, nel presentare la sfida di domani – Non voglio ripetermi, ma questo gruppo ha dimostrato fin dall’inizio una grande voglia di migliorarsi ogni giorno, di crescere insieme allo staff e a tutto l’ambiente. Si è creata una condivisione totale tra staff, squadra, società e proprietà: un’alchimia che raramente si verifica. Dobbiamo sfruttarla al meglio, perché arriviamo a questo appuntamento, così come la Ternana, con l’obiettivo di passare il turno. Questa è la realtà”.

Proprio sulla Ternana, Birindelli aggiunge: “Ogni tanto arrivano notizie dall’esterno, ma resta il fatto che la Ternana, come pensavo già all’inizio e ancora di più oggi, è una delle 3-4 squadre di questo girone costruite per vincere. Nonostante le difficoltà, sono andati molto vicini al loro obiettivo e hanno raggiunto i playoff. Anche negli ultimi due mesi, hanno dimostrato di essere un gruppo esperto, con qualità, quantità, forza e dinamismo. Hanno una rosa ampia e metteranno tutte le energie per passare il turno, proprio come faremo noi. Sarà una partita completamente diversa rispetta a quella di domenica scorsa”.

“Non dobbiamo snaturare ciò che abbiamo fatto finora. Se metteremo in campo le stesse caratteristiche e le stesse energie psicofisiche viste durante tutta la stagione – sottolinea ancora il tecnico bianconero –, credo che il risultato potrà essere più vicino. È chiaro che ci sarà anche l’avversario, con tutte le dinamiche e gli episodi che una partita porta con sé: dovremo essere bravi a indirizzarli dalla nostra parte, così come faranno loro”. “In queste gare i dettagli fanno la differenza. Sarà decisivo chi saprà essere più lucido e meno condizionato emotivamente. Dobbiamo affrontare la partita come un traguardo conquistato con lavoro, sacrificio e passione, ma anche con la consapevolezza di aver dato tutto. Non deve essere un peso, ma un valore aggiunto. Il peso ci sarebbe stato se ci fossimo giocati la salvezza all’ultima giornata. Domani, invece, deve essere una festa: dobbiamo goderci questo momento insieme alla nostra gente e sperare di ottenere il risultato alla fine”.

La chiosa di Birindelli riguarda i sostenitori bianconeri: “Abbiamo la possibilità di giocare in casa questo primo turno playoff: è un fattore importante, perché lo faremo davanti alla nostra gente. Questo ci riempie di orgoglio, ma anche di responsabilità. I ragazzi lo hanno sempre dimostrato e non verranno meno neanche questa volta”.