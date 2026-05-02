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Muore per un boccone rimasto di traverso mentre è al ristorante

Tragedia per il Primo Maggio a Montelupo: la vittima è un anziano di 85 anni, inutili i soccorsi d'urgenza

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Muore per un boccone rimasto di traverso mentre è al ristorante (foto Adn Kronos)
Meno di 1 ' di lettura

MONTELUPO – Dramma a tavola nella giornata di ieri (1 maggio) in un ristorante nelle campagne di Montelupo Fiorentino, dove un uomo di 85 anni ha perso la vita a causa di un’improvvisa ostruzione delle vie aeree. La tragedia si è consumata intorno alle 14,30, mentre l’anziano si trovava nel locale per il pranzo.

Secondo le prime informazioni, a scatenare la crisi sarebbe stato un boccone di cibo rimasto bloccato, impedendo la respirazione. La situazione è apparsa immediatamente disperata ai presenti, che hanno subito allertato i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto d’urgenza un’automedica e un’ambulanza.

Nonostante i prolungati e frenetici tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario per liberare le vie respiratorie e salvargli la vita, ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano. L’uomo è stato trasportato d’urgenza \

© Riproduzione riservata

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