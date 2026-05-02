1 Maggio, Margiotta (Confsal): “Patto sul lavoro per salari e dignità” Video News 2 Maggio 2026 07:57 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Lavoro: a Napoli la nona Giornata del Lavoro di Confsal con focus su salari, sicurezza e futuro Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Video News 1 Maggio, Serafini (Snals): “Basta precarietà, la scuola è il pilastro del Paese” Video News Tregua 9 maggio, Kiev non si fida – Notizie dall’Ucraina podcast, Adkronos Video News Tregua 9 maggio, Kiev non si fida – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News 1 Maggio, Serafini (Snals): “Basta precarietà, la scuola è il pilastro del Paese” Video News 1 Maggio, Margiotta (Confsal): “Patto sul lavoro per salari e dignità” Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Video News 1 Maggio, Margiotta (Confsal): “Patto sul lavoro per salari e dignità” Video News 1 Maggio, Serafini (Snals): “Basta precarietà, la scuola è il pilastro del Paese” Video News Influencer in Italia, settore cresce ma in pochi aggiornano posizione fiscale Carica altri Firenze cielo sereno enter location 15.5 ° C 17.7 ° 15 ° 47 % 0.5kmh 0 % Sab 25 ° Dom 24 ° Lun 23 ° Mar 16 ° Mer 17 ° Ultimi articoli Cultura ed Eventi Entrano nel vivo a Siena le celebrazioni per Santa Caterina, compatrona d’Italia Italia Mondo ‘Scooby-Doo: Origins’, arriva su Netflix la serie live action: ecco la foto Sport nazionale F1 Gp Miami, Norris pole con McLaren nella Sprint e Leclerc quarto con Ferrari Primo Piano Sconfitta fatale contro il Lecce: il Pisa retrocede matematicamente in serie B Primo Piano Incendio sul monte Faeta, situazione più tranquilla. Ma la sensazione è quella del dramma sfiorato SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Lavoro: a Napoli la nona Giornata del Lavoro di Confsal con focus su salari, sicurezza e futuro Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Video News 1 Maggio, Serafini (Snals): “Basta precarietà, la scuola è il pilastro del Paese” Video news Video News Lavoro: a Napoli la nona Giornata del Lavoro di Confsal con focus su salari, sicurezza e futuro Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Video News 1 Maggio, Serafini (Snals): “Basta precarietà, la scuola è il pilastro del Paese”