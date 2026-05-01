1 Maggio, Margiotta (Confsal): “Patto sul lavoro per salari e dignità” Video News 1 Maggio 2026 14:18 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News 1 Maggio, Serafini (Snals): “Basta precarietà, la scuola è il pilastro del Paese” Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Video News 1 Maggio, Margiotta (Confsal): “Patto sul lavoro per salari e dignità” Video News 1 Maggio, Serafini (Snals): “Basta precarietà, la scuola è il pilastro del Paese” Video News Influencer in Italia, settore cresce ma in pochi aggiornano posizione fiscale Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Video News 1 Maggio, Serafini (Snals): “Basta precarietà, la scuola è il pilastro del Paese” Video News 1 Maggio, Margiotta (Confsal): “Patto sul lavoro per salari e dignità” Video News Anne Hathaway, Il Diavolo veste… Andy Sachs Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 30 aprile 2026 Video News Rassegna stampa estera del 30 aprile 2026 Carica altri Firenze cielo sereno enter location 19.1 ° C 19.8 ° 17.7 ° 33 % 8.9kmh 0 % Ven 20 ° Sab 25 ° Dom 24 ° Lun 21 ° Mar 17 ° Ultimi articoli Primo Piano Con l’auto di lusso rubata nell’area di servizio: arrestato il ricettatore Lavoro 1 maggio: Confsal lancia manifesto del lavoro, dignità salari e diritti al centro dell’agenda Sport nazionale Sinner – Fils oggi semifinale Atp Madrid, il match in diretta Sport Savino Del Bene Scandicci, via alla Final Four di Champions: in semifinale c’è l’Eczacıbaşı Dynavit Economia Incendio sui Monti Pisani, la preoccupazione di Cia Etruria SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News 1 Maggio, Serafini (Snals): “Basta precarietà, la scuola è il pilastro del Paese” Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Video news Video News 1 Maggio, Serafini (Snals): “Basta precarietà, la scuola è il pilastro del Paese” Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale”