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Sinner – Fils oggi semifinale Atp Madrid, il match in diretta

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner oggi in campo contro Arthur Fils nella semifinale dell’Atp Masters 1000 di Madrid. L’azzurro, numero 1 del mondo, va a caccia del quarto titolo consecutivo nel 2026. Sinner, imbattuto da 21 match, nel 2026 ha vinto a Indian Wells, Miami e Montecarlo. Il 24enne altoatesino è reduce nel successo ottenuto ai quarti di finale contro lo spagnolo Rafa Jodar. In carriera, Sinner e Fils si sono si sono affrontati in una sola occasione: vittoria dell’italiano nel 2023 nella semifinale del torneo indoor di Montpellier. 

 

Nella seconda semifinale si affronteranno il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 2, e il belga Alex Blockx. 

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