Incendio sui Monti Pisani, la preoccupazione di Cia Etruria

SAN GIULIANO TERME – Cia Etruria esprime forte preoccupazione per quanto sta verificandosi sui monti pisani. Un incendio divampato sul monte Faeta, in Lucchesia, e che da diverse ore sta coinvolgendo anche il versante pisano, troppo spesso colpito da analoghe drammatiche situazioni che rischiano di mettere a rischio l’incolumità delle persone e danneggiare irrimediabilmente ettari di terreni coltivati dai produttori.

“L’incendio ha raggiunto case, aziende e oliveti tanto che nella notte, ad Asciano, sono state evacuate 3500 persone – dice Cinzia Pagni, Cia Etruria – purtroppo il forte vento sta rendendo complicate le operazioni di spegnimento anche ai canadair e ai mezzi che sono sul posto da giorni. Resta la paura che questa situazione di estrema criticità possa arrecare ingenti danni a cose e persone. La conta dei danni sarà possibile solo quando, speriamo presto, l’incendio sarà stato definitivamente domato. Come Confederazione siamo vicini alle popolazioni colpite e ai nostri produttori coinvolti in questa ennesima tragedia”.