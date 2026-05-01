17.2 C
Firenze
venerdì 1 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incendio sui Monti Pisani, la preoccupazione di Cia Etruria

La presidente Pagni: "vicini alle popolazioni colpite e ai nostri produttori coinvolti in questa ennesima tragedia"

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
L'incendio sui monti pisani (foto CIa Etruria)
Meno di 1 ' di lettura

SAN GIULIANO TERME – Cia Etruria esprime forte preoccupazione per quanto sta verificandosi sui monti pisani. Un incendio divampato sul monte Faeta, in Lucchesia, e che da diverse ore sta coinvolgendo anche il versante pisano, troppo spesso colpito da analoghe drammatiche situazioni che rischiano di mettere a rischio l’incolumità delle persone e danneggiare irrimediabilmente ettari di terreni coltivati dai produttori.

“L’incendio ha raggiunto case, aziende e oliveti tanto che nella notte, ad Asciano, sono state evacuate 3500 persone – dice Cinzia Pagni, Cia Etruria – purtroppo il forte vento sta rendendo complicate le operazioni di spegnimento anche ai canadair e ai mezzi che sono sul posto da giorni. Resta la paura che questa situazione di estrema criticità possa arrecare ingenti danni a cose e persone. La conta dei danni sarà possibile solo quando, speriamo presto, l’incendio sarà stato definitivamente domato. Come Confederazione siamo vicini alle popolazioni colpite e ai nostri produttori coinvolti in questa ennesima tragedia”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.2 ° C
18.4 °
16.4 °
26 %
8.5kmh
0 %
Ven
19 °
Sab
25 °
Dom
24 °
Lun
22 °
Mar
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2007)ultimora (991)ImmediaPress (290)Video Adnkronos (251)lavoro (75)Tecnologia (75)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati