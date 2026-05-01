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1 maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza non sia slogan, servono controlli e responsabilità”

Lavoro
REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Tutelare i lavoratori sul piano giuridico ed economico, senza preconcetti né schieramenti, è il vero ruolo del sindacato. È questo l’impegno che vogliamo portare avanti, mettendo al centro esclusivamente i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”. Lo afferma il vice segretario generale della Confsal, Rosalba La Fauci, intervenendo alla Giornata del lavoro “Lavoro è futuro”, organizzata dal sindacato in Piazza del Plebiscito, a Napoli, in occasione della Festa dei Lavoratori. “Sulla sicurezza – prosegue – da anni proponiamo un decalogo di interventi concreti. Abbiamo anche richiamato l’attenzione sull’applicazione del decreto legislativo 81/2008, che prevede una figura apicale fondamentale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma che troppo spesso resta inattuata. Questa figura deve essere valorizzata e tutelata, affinché possa assumersi responsabilità reali. Serve più formazione, ma soprattutto serve passare dalle parole ai fatti: non possiamo limitarci a ricordare le vittime ogni Primo Maggio senza incidere davvero sulle cause degli incidenti”. 

“Assistiamo ancora oggi a un vero e proprio bollettino quotidiano di infortuni e morti sul lavoro – aggiunge – ed è evidente che non bastano più dichiarazioni di principio. Occorre un cambio di passo deciso, con più controlli, più formazione e un sistema di responsabilità chiaro che coinvolga imprese, istituzioni e lavoratori”. 

Nel giorno della Festa dei Lavoratori, La Fauci ribadisce che la sicurezza è il presupposto essenziale per qualsiasi riflessione sul futuro dell’occupazione. “Non può esserci lavoro dignitoso senza sicurezza: la tutela della vita e della salute deve venire prima di tutto ed essere garantita ogni giorno, in ogni luogo di lavoro”. L’intervento si inserisce nel confronto promosso dalla Confsal sulle principali criticità del mercato del lavoro, dai salari bassi alla precarietà fino agli effetti della transizione digitale. “Siamo in una fase di profondi cambiamenti – osserva – e il rischio è che aumentino le disuguaglianze. Per questo il sindacato deve essere protagonista, capace di governare questi processi e rafforzare le tutele”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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