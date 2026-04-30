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Università Lum, incontro su giovani e impresa al Sud

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Si terrà lunedì 4 maggio 2026, dalle 14.30, presso l’Aula Aldo Rossi del Campus LUM, l’incontro ‘Giovani e impresa al Sud: visioni, strumenti, prospettive’, promosso dall’Ateneo in collaborazione con istituzioni e attori del sistema produttivo territoriale. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali della professoressa Candida Bussoli, della professoressa Giustina Secundo, di Ruggiero Pierno e di Christian Tomasicchio, rappresentanti del mondo accademico e professionale impegnati sui temi dell’innovazione e dello sviluppo. A seguire, spazio agli strumenti nazionali e regionali per la creazione d’impresa, con la presentazione del Bando Resto Sud 2.0 a cura di Lorenzo Dattis (Rete Hub Brindisi Invitalia) e del bando Tecno Nidi illustrato da Alfredo Lobello (Puglia Sviluppo), focalizzati sul sostegno alle start-up e all’imprenditorialità giovanile. 

Il cuore dell’iniziativa sarà la tavola rotonda ‘Impresa al Sud: sfide e opportunità!’, moderata da Pasquale Del Vecchio, che vedrà il confronto tra esponenti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale, tra cui Anna Maria Annicchiarico, Domenico Colucci, Manlio Guadagnuolo, Stefano Marastoni, Vito Cinquepalmi, Monica Barile e Francesco Paolo Vania. 

L’incontro si concluderà con una sessione finale di sintesi, offrendo ai partecipanti una panoramica concreta sulle opportunità di sviluppo e innovazione per i giovani nel Mezzogiorno. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di dialogo tra università, imprese e istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare l’ecosistema dell’innovazione e sostenere la crescita imprenditoriale nel Sud Italia. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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