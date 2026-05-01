14 C
Firenze
venerdì 1 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Svi 2026, i romani di ‘Atena’ vincono la regata dell’accademia navale

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14 ° C
15.2 °
13.2 °
47 %
5.8kmh
0 %
Ven
19 °
Sab
25 °
Dom
24 °
Lun
22 °
Mar
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1996)ultimora (984)ImmediaPress (290)Video Adnkronos (250)Tecnologia (75)sport (72)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati