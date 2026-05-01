Svi 2026, i romani di ‘Atena’ vincono la regata dell’accademia navale Sport nazionale 1 Maggio 2026 10:18 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura (Adnkronos) – — sport webinfo@adnkronos.com (Web Info) © Riproduzione riservata TagsAdnkronossport Notizie correlate Sport nazionale Fifa, Infantino invita federcalcio Israele e Palestina: niente stretta di mano Sport nazionale Formula 1, Mercedes favorita a Miami ma la Ferrari sogna il trionfo Sport nazionale Roma, si ferma Zaragoza Sport nazionale Serie A, L’Inter è pronta alla festa scudetto con il Parma Sport nazionale SVI 2026, tra competizione e inclusione: Usa primi nelle regate, Italia sul podio Sport nazionale Roberto Baggio sbarca su TikTok e nel primo video fa un disastro Sport nazionale Svi 2026, tutto pronto per la partenza della regata dei 420 e 470, domani in mare circa 100 imbarcazioni Sport nazionale Svi 2026, il Vespucci alla fonda davanti all’accademia navale Sport nazionale Twinning Project: anche la Juventus entra nel programma che attraverso il calcio contribuisce al reinserimento sociale Sport nazionale Giro d’Italia, Roma ancora protagonista del ‘Grande arrivo’ Sport nazionale Juve, le condizioni di Yildiz e Thuram Sport nazionale Jacobs diventa un fumetto, Marcell l’uomo dei sogni possibili e lo sguardo verso Los Angeles 2028 Carica altri Firenze cielo sereno enter location 14 ° C 15.2 ° 13.2 ° 47 % 5.8kmh 0 % Ven 19 ° Sab 25 ° Dom 24 ° Lun 22 ° Mar 18 ° Ultimi articoli Sport nazionale Fifa, Infantino invita federcalcio Israele e Palestina: niente stretta di mano Primo Piano Si aggrava l’incendio sui Monti Pisani: evacuata un’intera frazione di San Giuliano Terme Salute e Benessere Dentista senza prenotazione a Roma, all’Isola Tiberina visite immediate per urgenze e controlli Cronaca Cambi di destinazione d’uso, bocciata dalla Consulta la legge regionale toscana Euro Zoom Crimine di aggressione, l’Ue apre la strada al processo contro la “Troika” russa SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 30 aprile 2026 Video News Rassegna stampa estera del 30 aprile 2026 Video News La Bce resta ferma ma Lagarde sembra un po’ Draghi Video news Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 30 aprile 2026 Video News Rassegna stampa estera del 30 aprile 2026 Video News La Bce resta ferma ma Lagarde sembra un po’ Draghi