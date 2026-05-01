Si aggrava l’incendio sui Monti Pisani: evacuata un’intera frazione di San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Ha assunto dimensioni drammatiche l’incendio che da tre giorni sta interessando i monti pisani a cavallo fra le province di Lucca e Pisa.

Nonostante il massiccio intervento di volontari e vigili del fuoco e l’attivazione del sistema regionale di protezione civile, infatti, l’episodio, che ha già provocato la perdita di 400 ettari di bosco, come rilevato ieri sera dal sorvolo in elicottero del direttore delle operazioni, si è esteso pericolosamente sul versante pisano.

È stata evacuata tutta la frazione di Asciano fino alla strada provinciale 30, la via del Lungomonte: circa 3.500 le persone interessate.

L’aumento del vento, che nella notte ha cominciato a soffiare ancora più forte, ha spinto ancora più in basso le fiamme dell’incendio che dalle 14 di ieri ha scollinato il monte Faeta e iniziato a scendere in direzione di Asciano avvicinandosi al centro abitato.

Da qui la necessità, nel cuore della notte, di disporre la completa evacuazione della frazione, fino alla strada provinciale 30, con ordinanza ‘contingibile e urgente’ firmata dal sindaco Matteo Cecchelli che sta seguendo le operazioni direttamente da Asciano.

L’ordinanza dispone di evacuare le persone residenti e dimoranti nelle abitazioni a nord della provinciale 30 autonomamente alternative praticabili (ad esempio ospitalità presso conoscenti/parenti per pernottare in luogo sicuro).

Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà possibile telefonare alla Centro Operativo Comunale (telefono 050.819299) per essere indirizzati alle strutture di accoglienza appositamente individuate dal Comune.

In caso di persone non autosufficienti e/o impossibilitate ad evacuare autonomamente i locali, occorrerà segnalarlo allo stesso Centro operativo Ccmunale, che attiverà i servizi necessari per effettuare gli spostamenti in piena sicurezza.

Infine, l’invito, rivolto alla cittadinanza a limitare l’utilizzo dei mezzi privati ai soli casi di effettiva ed improrogabile necessità.

In azione sul versante di Asciano 48 vigili del fuoco con 19 mezzi fra autobotti (soprattutto), jeep e mezzi logistici impegnati contro l’incendio. A supporto, soprattutto delle operazioni di evacuazione, anche alcune squadre dell’esercito, carabinieri, Guardia di finanza e polizia di stato. Dalle 7 sono ricominciati anche gli interventi dal cielo con un elicottero arrivato da Firenze e tre Canadair (partiti, rispettivamente, due dall’aeroporto di Ciampino e da quello di Genova).

Uomini e mezzi di Polizia Locale del comune di San Giuliano Terme, vigili del fuoco e i volontari di Pubblica assistenza e Croce Rossa sono impegnati nel rendere il più fluido e lineare possibile le operazioni.

Due i centri d’accoglienza attivati: palestra di Ghezzano (Via Sartori 28), che è attiva dalla ieri sera, ma in cui è stato aumentato il numero delle brandine: al momento sono circa un centinaio le persone ospitate. Palestra della scuola primaria Verdigi di Pappiana, dove è stato allestito un punto di accoglienza specifico per le persone fragili con tanto di assistenza medica. Ad ora gli ospiti sono in sette.

In caso di qualunque altra necessità, rimane attivo il Centro Operativo Comunale (COC), contattabile al numero 050.819299, operativo h24 fino alla conclusione dell’emergenza. Il numero è attivo anche per segnalare la presenza di persone non autosufficienti o in difficoltà, al fine di attivare gli interventi di assistenza necessari.