19.2 C
Firenze
giovedì 30 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Isola del Giglio, squalo di 4 metri si avvicina alla barca: il video

Venti minuti di adrenalina pura al largo della costa toscana con l'esemplare che ha colpito più volte l'imbarcazione. Nessun rischio per i bagnanti

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

ISOLA DEL GIGLIO – Uno squalo Mako attacca una barca al largo della costa toscana e i pescatori riprendono tutto. È successo il 27 aprile, tra l’isola del Giglio e le Formiche di Grosseto, dove un esemplare stimato in oltre quattro metri si è avvicinato all’imbarcazione trasformando una normale uscita di pesca in un incontro che difficilmente dimenticheranno.

Il racconto dei pescatori

A descrivere la scena sono direttamente i protagonisti. L’animale, descritto come enorme e maestoso, avrebbe sferrato tre attacchi decisi all’imbarcazione e al motore, distruggendo anche una cassetta di legno. Per venti minuti la pinna ha tagliato l’acqua tutt’intorno al natante, in quello che i pescatori hanno definito uno spettacolo di una bellezza ipnotica. Nessun momento di panico a bordo: i presenti hanno scelto di filmare l’accaduto, vivendo l’esperienza con il rispetto che si deve a un predatore di quella portata.

Perché lo squalo ha attaccato

A spiegare il comportamento dell’animale è il Centro Studi Squali, che invita a non parlare di attacco nel senso tradizionale del termine. Lo squalo era attirato dalla pastura, ovvero dal sangue e dai resti di pesce in acqua durante la sessione di pesca. L’interesse per il motore è invece riconducibile alle cosiddette Ampolle di Lorenzini, recettori naturali che rendono gli squali sensibili ai campi elettromagnetici: il motore dell’imbarcazione emette segnali che possono trarre in inganno l’animale, spingendolo a interagire con l’elica. Un comportamento già documentato in Sudafrica, dove le eliche vennero dotate di apposite protezioni proprio per tutelare gli squali.

Nessun allarme per i bagnanti

Non si tratta di un episodio isolato: l’11 aprile scorso un altro esemplare di Mako, di dimensioni più contenute, era già stato pescato e rilasciato lungo la costa maremmana. Il Mediterraneo ospita 49 specie di squali e con la primavera, complice il maggior numero di uscite in mare, gli avvistamenti aumentano naturalmente. Gli esperti ricordano che questi animali non rappresentano alcun pericolo per i bagnanti e che la loro presenza è semmai il segnale di un ecosistema marino ancora vitale, abitato da specie che solcano queste acque da milioni di anni.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.2 ° C
20.1 °
17.6 °
31 %
9.8kmh
0 %
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
24 °
Dom
24 °
Lun
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2009)ultimora (956)ImmediaPress (320)Video Adnkronos (270)Tecnologia (75)lavoro (72)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati