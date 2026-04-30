Operaio di 51 anni muore schiacciato da una betoniera in un’azienda agricola

CASTELFIORENTINO – Un nuovo drammatico infortunio sul lavoro scuote il territorio fiorentino. Un operaio di 51 anni, di origini albanesi, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nel ribaltamento di una betoniera avvenuto lo scorso lunedì (27 aprile). La notizia della tragedia è stata resa nota soltanto nella giornata di ieri in seguito al decesso dell’uomo.

L’incidente si è verificato all’interno di un’azienda agricola situata in via Mellicciano, nel comune di Castelfiorentino. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, l’operaio stava operando con un mezzo miscelatore-betoniera quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è ribaltato travolgendolo.

I soccorsi, scattati immediatamente, hanno evidenziato fin da subito la criticità delle condizioni del 51enne. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che ha provveduto al trasporto d’urgenza verso l’ospedale di Careggi, a Firenze. Nonostante il ricovero nel reparto di prognosi riservata e i tentativi dei medici di salvargli la vita, l’uomo è spirato ieri a causa dei traumi subiti nel violento impatto.

Sull’episodio sono ora concentrate le indagini dei carabinieri e del personale del dipartimento di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl. Gli ispettori dovranno ricostruire con esattezza la dinamica del ribaltamento e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere aziendale, al fine di individuare eventuali responsabilità per la morte dell’operaio.