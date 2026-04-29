25.3 C
Firenze
mercoledì 29 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lucca, successo al San Luca per la prima valvoloplastica aortica

Intervento eseguito su una paziente novantenne in condizioni critiche, procedura mini-invasiva riuscita senza complicanze

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Valvoloplastica aortica
crediti: ‍Ufficio Stampa Azienda USL Toscana nord ovest
1 ' di lettura

LUCCA – Un importante risultato per la sanità locale con la prima valvoloplastica aortica al San Luca di Lucca, eseguita con successo all’interno dell’ospedale cittadino su una paziente in condizioni cliniche particolarmente complesse.

L’intervento è stato effettuato dall’equipe della Cardiologia dell’ospedale San Luca, diretta da Francesco Bovenzi, su una donna novantenne ricoverata in stato di grave instabilità circolatoria. La paziente presentava una severa stenosi della valvola aortica, che impediva il corretto flusso sanguigno dal cuore, causando difficoltà respiratorie e un quadro clinico compromesso.

La procedura di valvoloplastica aortica è una tecnica mini-invasiva eseguita per via percutanea, generalmente in anestesia locale. Attraverso l’arteria femorale viene introdotto un catetere con un pallone che, una volta posizionato a livello della valvola, viene gonfiato per dilatarne l’apertura e migliorare il passaggio del sangue. Si tratta di un intervento utilizzato in casi selezionati, soprattutto quando il paziente non è idoneo a un’operazione cardiochirurgica tradizionale.

Nel caso specifico, l’intervento ha avuto esito positivo, senza complicanze, consentendo un rapido miglioramento delle condizioni della paziente. L’operazione rappresenta un passaggio intermedio in vista di un successivo trattamento definitivo già programmato, ed è il risultato del lavoro coordinato di cardiologi, emodinamisti, infermieri di sala e tecnici di radiologia, che hanno permesso di affrontare con successo un caso particolarmente complesso.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.3 ° C
26.5 °
24.7 °
30 %
1.5kmh
0 %
Mer
25 °
Gio
20 °
Ven
20 °
Sab
26 °
Dom
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2055)ultimora (999)ImmediaPress (303)Video Adnkronos (301)Tecnologia (75)lavoro (73)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati