Lucca, successo al San Luca per la prima valvoloplastica aortica

LUCCA – Un importante risultato per la sanità locale con la prima valvoloplastica aortica al San Luca di Lucca, eseguita con successo all’interno dell’ospedale cittadino su una paziente in condizioni cliniche particolarmente complesse.

L’intervento è stato effettuato dall’equipe della Cardiologia dell’ospedale San Luca, diretta da Francesco Bovenzi, su una donna novantenne ricoverata in stato di grave instabilità circolatoria. La paziente presentava una severa stenosi della valvola aortica, che impediva il corretto flusso sanguigno dal cuore, causando difficoltà respiratorie e un quadro clinico compromesso.

La procedura di valvoloplastica aortica è una tecnica mini-invasiva eseguita per via percutanea, generalmente in anestesia locale. Attraverso l’arteria femorale viene introdotto un catetere con un pallone che, una volta posizionato a livello della valvola, viene gonfiato per dilatarne l’apertura e migliorare il passaggio del sangue. Si tratta di un intervento utilizzato in casi selezionati, soprattutto quando il paziente non è idoneo a un’operazione cardiochirurgica tradizionale.

Nel caso specifico, l’intervento ha avuto esito positivo, senza complicanze, consentendo un rapido miglioramento delle condizioni della paziente. L’operazione rappresenta un passaggio intermedio in vista di un successivo trattamento definitivo già programmato, ed è il risultato del lavoro coordinato di cardiologi, emodinamisti, infermieri di sala e tecnici di radiologia, che hanno permesso di affrontare con successo un caso particolarmente complesso.