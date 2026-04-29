Viareggio, aveva l’obbligo di firma ma girava con otto dosi di cocaina: scatta l’arresto

VIAREGGIO – Continua la stretta delle forze dell’ordine contro la vendita di sostanze stupefacenti a Viareggio. Nel pomeriggio di ieri, i militari dell’Arma hanno portato a termine una nuova operazione antidroga nei pressi di Piazza Nottolini, un’area cittadina da tempo sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori per contrastare i fenomeni di degrado.

Durante un servizio di pattugliamento mirato, gli uomini della Sezione Radiomobile hanno fermato per un controllo un cittadino di origini marocchine. L’uomo, che era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha mostrato un forte nervosismo davanti alle divise, un atteggiamento che ha immediatamente insospettito i militari spingendoli ad approfondire le verifiche.

Nel corso della perquisizione personale, i sospetti si sono rivelati fondati: addosso all’uomo sono stati trovati otto piccoli involucri pronti per la vendita contenenti circa tre grammi di cocaina. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno rinvenuto 300 euro in contanti, una somma considerata il diretto provento dell’attività illecita. Il denaro e le dosi sono finiti sotto sequestro, mentre per il soggetto è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’episodio si inquadra all’interno di una più ampia offensiva di prevenzione e repressione organizzata dalla Compagnia locale. Negli ultimi mesi, infatti, le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile, supportate dalle Stazioni dipendenti, hanno incrementato in modo significativo i controlli su persone e veicoli nelle aree più sensibili del territorio, con l’obiettivo di arginare la microcriminalità.

Per l’uomo arrestato, come sottolineato dalle autorità, resta valido il principio della presunzione di innocenza fino all’eventuale accertamento definitivo di colpevolezza tramite sentenza irrevocabile.