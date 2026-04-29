RISO, POLATO (FDI): “500MILA TONNELLATE A DAZIO ZERO: NIENTE SALVAGUARDIA, RISCHIO QUALITÀ SCARSA” Video News 29 Aprile 2026 09:16 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Re Carlo e la battuta a Trump: “Parli inglese grazie a noi” Video News VIOLENZA DONNE, DONAZZAN (FDI): “DIBATTITO STRIDENTE E VIOLENTO: AL CENTRO LA DONNA, NON IDEOLOGIA” Video News Sicurezza sul lavoro: Wich (SPS Italia) “Assieme ad Amazon per una fabbrica che sia umanocentrica” Video News Amazon: Porchietto (Sottosegretario Regione Piemonte) “Bene investimenti sulla sicurezza, spunto Video News COMMERCIO, FIDANZA (FDI): “GSP LEGATO AI RIMPATRI: RISULTATO STORICO. SUL RISO STOP A SALVAGUARDIA” Video News Cagliari, Flosslab entra nel capitale di GreenShare: “Le prospettive di crescita si fortificano” Video News Digitale: iliad presenta proposta per accelerare reti mobili in Italia Video News Amazon: 16 milioni per la sicurezza sul lavoro in Italia Video News “Putin vuole la guerra”, il labiale di Trump e lo scontro Zelensky-Israele Video News Foreign press review – April 27, 2026 Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 27, 2026 Video News I conti pubblici restano un problema per l’Italia in Europa Carica altri Firenze cielo coperto enter location 17.1 ° C 18.2 ° 15.7 ° 65 % 0.5kmh 100 % Mer 25 ° Gio 20 ° Ven 20 ° Sab 26 ° Dom 23 ° Ultimi articoli Salute e Benessere ‘Milan Longevity Summit’ ecosistema per scienza, imprese e società Euro Zoom Verso un super bilancio da 2mila miliardi di euro? L’Europarlamento vota per l’aumento del 10% Euro Zoom Boom della spesa militare: impennata in Europa, calo negli Stati Uniti. Italia +20% Tecnologia Evoluzione della telefonia desktop, HP integra intelligenza artificiale e sicurezza Sport nazionale Jacobs diventa un fumetto, Marcell l’uomo dei sogni possibili e lo sguardo verso Los Angeles 2028 SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Re Carlo e la battuta a Trump: “Parli inglese grazie a noi” Video News VIOLENZA DONNE, DONAZZAN (FDI): “DIBATTITO STRIDENTE E VIOLENTO: AL CENTRO LA DONNA, NON IDEOLOGIA” Video News Sicurezza sul lavoro: Wich (SPS Italia) “Assieme ad Amazon per una fabbrica che sia umanocentrica” Video news Video News Re Carlo e la battuta a Trump: “Parli inglese grazie a noi” Video News VIOLENZA DONNE, DONAZZAN (FDI): “DIBATTITO STRIDENTE E VIOLENTO: AL CENTRO LA DONNA, NON IDEOLOGIA” Video News Sicurezza sul lavoro: Wich (SPS Italia) “Assieme ad Amazon per una fabbrica che sia umanocentrica”