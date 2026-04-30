Pirelli acquista 30% Univrses, partnership per potenziare il Cyber Tyre

(Adnkronos) – Pirelli e la società svedese Univrses hanno siglato un accordo che prevede l’integrazione nel sistema Pirelli Cyber Tyre di tecnologie di computer vision basate sull’intelligenza artificiale (Ia). In base all’accordo, attraverso il quale Pirelli ha acquisito una quota del 30% nella società svedese (con l’opzione per raggiungere la maggioranza), le tecnologie 3Dai di Univrses, si legge in una nota, saranno integrate nelle soluzioni del sistema Cyber Tyre di Pirelli. La combinazione delle tecnologie sviluppate da Univrses e Pirelli consentirà di avere veicoli più sicuri e performanti, con potenziali applicazioni nei sistemi Adas e di guida autonoma, e inoltre fornirà in tempo reale dati per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture stradali. Le informazioni ottenute permetteranno agli enti gestori delle reti viarie di prendere decisioni migliori e di impiegare le risorse in modo più efficace, potenzialmente riducendo gli incidenti stradali e salvando vite.

Le tecnologie di Pirelli e Univrses permettono di utilizzare le telecamere di bordo e i pneumatici per raccogliere feedback sulle condizioni stradali. In particolare, Pirelli Cyber Tyre, che è il primo sistema al mondo integrato di hardware e software capace di raccogliere dati da sensori nei pneumatici, elaborarli utilizzando software e algoritmi proprietari di Pirelli e comunicare in tempo reale con l’elettronica del veicolo e con il cloud, potenziando così i sistemi di sicurezza delle auto e permettendo di monitorare lo stato delle infrastrutture stradali.

La tecnologia di Univrses, originariamente sviluppata per consentire alle auto di percepire e comprendere l’ambiente circostante, è stata adattata per trasformare attraverso l’Ia i veicoli in agenti di monitoraggio stradale. La società svedese ha sviluppato il software 3DAI Engine, che conferisce ai veicoli autonomi capacità di percezione (posizionamento 3D, mappatura 3D, Spatial Deep Learning), e 3DAI, un sistema basato su IA che digitalizza le infrastrutture cittadine e stradali, analizzando i dati provenienti da sensori, come le telecamere, installati sui veicoli.

“L’accordo con Univrses – commenta l’Amministratore Delegato di Pirelli, Andrea Casaluci – potenzia ulteriormente la nostra piattaforma Cyber Tyre, grazie alle avanzate tecnologie di visione artificiale basate sull’Ia. La collaborazione tra Pirelli e Univrses darà un contributo significativo alla trasformazione in atto delle auto in veri e propri software-defined vehicles”.

Il monitoraggio continuo e i dati, sottolinea Il Ceo di Univrses, Jonathan Selbie, “stanno diventando le nuove fondamenta per la gestione degli asset infrastrutturali, e la tecnologia di Univrses è in grado di fornire potenti capacità analitiche basate su dati affidabili e aggiornati. In questo contesto, siamo lieti di avere Pirelli come investitore e di portare la nostra partnership al livello successivo: uniremo le forze per fornire servizi e prodotti sempre più avanzati”.

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