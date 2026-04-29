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Opere d’arte trafugate e portate negli Usa: fra i beni restituiti anche due tesori toscani

Lo annuncia l'onorevole di Fdi Amorese: sono una lettera di Alfonso d'Este all'Ariosto e un frammento miniato di Colle Val d'Elsa

Politica
REDAZIONE
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L'onorevole Alessandro Amorese (foto Fdi)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – “Tra le centinaia di opere d’arte rimpatriate dagli Stati Uniti, grazie alle attività di recupero portate a termine dai carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale, oggi sono state presentate a Roma anche due opere che saranno presto in consegnate in Toscana“. Lo scrive, in una nota, il deputato, capogruppo della commissione cultura di Fratelli d’Italia, Alessandro Amorese.

L”a prima, come avevamo annunciato, è una lettera, che tornerà presto all’Archivio di Stato di Massa, sua sede originaria dalla quale fu trafugata nel 1926, che Alfonso I d’Este, duca di Ferrara, inviò il 31 gennaio del 1524 a Ludovico Ariosto, governatore della Garfagnana per conto degli Estensi dal 1522 al 1525. L’altra, è un frammento di pagina miniata, rubata nel 1932 dalla cattedrale di Sant’Alberto di Colle Val d’Elsa, che raffigura un Cristo Benedicente tra due Angeli soprastante gli Apostoli. Il ritorno in Italia di ben 377 opere, è frutto di un’incredibile operazione di giustizia culturale. Ringrazio il ministro della cultura Alessandro Giuli, il Comando carabinieri tutela patrimonio culturale e l’ambasciata americana, perchè grazie al loro impegno presto anche a Massa e a Colle Val d’Elsa torneranno opere di elevatissimo valore artistico ed archivistico”.

© Riproduzione riservata

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