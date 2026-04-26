Elezioni amministrative, oggi si chiudono le liste: venti i Comuni al voto in Toscana

FIRENZE – La Toscana si prepara a una tornata elettorale di peso. Con la scadenza odierna per la presentazione delle liste, la mappa delle amministrative del 24 e 25 maggio è ormai definita: venti Comuni sono pronti ad andare al voto in uno scenario che funge da vero e proprio termometro politico in vista delle elezioni nazionali dell’anno prossimo.

Il panorama elettorale è estremamente variegato. L’attenzione è puntata soprattutto sui tre capoluoghi: Arezzo, Pistoia e Prato. Se nelle prime due città il centrodestra gioca la partita della conferma, a Prato la situazione è segnata dal commissariamento seguito alle dimissioni dell’ex sindaca Ilaria Bugetti, coinvolta in un’inchiesta della Dda. Non mancano centri strategici come Viareggio, Sesto Fiorentino e Cascina, oltre a una vasta platea di comuni più piccoli che portano in primo piano le istanze dei borghi e delle aree interne.

Tecnicamente, la sfida si articola su due fronti: sette comuni sopra i 15mila abitanti, dove è possibile il ricorso al ballottaggio, e tredici centri minori dove il vincitore verrà decretato al primo turno. Il clima è influenzato da mesi di fibrillazioni: tra dimissioni precoci — come quelle di Alessandro Tomasi a Pistoia e Lorenzo Falchi a Sesto Fiorentino per approdare al Consiglio regionale — e le inchieste giudiziarie, molte amministrazioni sono arrivate in anticipo al capolinea.

A livello di alleanze, il dato di rilievo è la tenuta del centrosinistra: il ‘campo largo’ si presenta compatto quasi ovunque, ad eccezione di alcune piazze calde come Figline Incisa Valdarno, Sesto Fiorentino e Viareggio. Resta invece fuori dai giochi Futuro Nazionale, mentre il test elettorale si conferma cruciale per misurare la tenuta dei partiti, non solo nei grandi centri urbani ma anche nella capillarità dei comuni medi e piccoli, dove il rapporto con il territorio resta il fattore determinante per definire i nuovi equilibri politici.

Tutti i Comuni al voto