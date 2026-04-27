Lavori in Corso: l’accordo Ue-Usa e la relazione transatlantica Video News 27 Aprile 2026 09:05 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Milano Design Week, glo presenta Y.O.U. tra arte e IA Video News 25 aprile 1945: il giorno in cui Pertini proclamò l’insurrezione generale Video News Ortolani, Ceo Net Service Group: “GreenShare ci permette di raggiungere un centro di competenza Video News Design Week 2026: BSH ad EuroCucina, ‘innovazione a misura d’uomo per la cucina moderna’ Video News EuroCucina 2026: Klötscher (BSH), ‘quota di mercato cresce in Italia del +2.5% ad inizio 2026’ Video News EuroCucina 2026: Metz (BSH), La nostra ambizione è essere “market shaper” Video News Metro, “SquisITA” fa tappa a Genova: filiera e qualità al centro Video News SquisITA, Visciola: “Dalla materia prima l’identità della cucina ligure” Video News SquisITA, Ghio (Comune di Genova): “Fare rete fondamentale per le food policy locali” Video News Vanzulli (Metro Italia): “La Liguria esprime eccellenze difficilmente replicabili altrove” Video News Rassegna stampa estera del 24 aprile 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 24 aprile 2026 Carica altri Firenze cielo coperto enter location 16.1 ° C 17.8 ° 15.1 ° 61 % 0.5kmh 96 % Lun 21 ° Mar 24 ° Mer 26 ° Gio 20 ° Ven 24 ° Ultimi articoli Primo Piano Eroina nascosta tra i viveri e hashish in tasca: 36enne denunciato in stazione a Pontremoli Cultura ed Eventi Il bosone W non è più un mistero: la misurazione da record al Cern porta la firma dell’Ateneo pisano Tecnologia Medylink, il nuovo social network per medici Sport nazionale Como, spavento per Nico Paz Fisco Partite IVA, CU 2026 in scadenza il 30 aprile. Rischio precompilata “in bianco” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Milano Design Week, glo presenta Y.O.U. tra arte e IA Video News 25 aprile 1945: il giorno in cui Pertini proclamò l’insurrezione generale Video News Ortolani, Ceo Net Service Group: “GreenShare ci permette di raggiungere un centro di competenza Video news Video News Milano Design Week, glo presenta Y.O.U. tra arte e IA Video News 25 aprile 1945: il giorno in cui Pertini proclamò l’insurrezione generale Video News Ortolani, Ceo Net Service Group: “GreenShare ci permette di raggiungere un centro di competenza