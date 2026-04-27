21.8 C
Firenze
lunedì 27 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Eroina nascosta tra i viveri e hashish in tasca: 36enne denunciato in stazione a Pontremoli

Lo stratagemma non è bastato: gli agenti hanno ispezionato gli effetti personali del cittadino straniero scovando due grossi ovuli termosaldati

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Polizia Ferroviaria
Meno di 1 ' di lettura

PONTREMOLI – Un normale servizio di pattugliamento si è concluso con il sequestro di sostanze stupefacenti e una denuncia all’interno dello scalo ferroviario di Pontremoli. Protagonista della vicenda un cittadino straniero di 36 anni, un volto già noto alle forze dell’ordine, incappato nei controlli degli agenti nei giorni scorsi.

Durante le consuete attività di vigilanza dell’area, il personale della Polizia Ferroviaria ha notato l’uomo che, accortosi della presenza delle divise, ha manifestato un improvviso e marcato nervosismo. L’evidente stato di agitazione ha insospettito gli operatori, spingendoli ad approfondire la situazione e a scortare il trentaseienne nei propri uffici per una verifica più accurata.

I dubbi delle forze dell’ordine hanno trovato rapida conferma. Addosso al giovane sono stati scoperti circa 2 grammi di hashish, custoditi direttamente all’interno delle tasche. La scoperta più rilevante è emersa però dall’ispezione degli effetti personali: abilmente occultati dentro una comune confezione di generi alimentari, gli agenti hanno scovato due ovuli termosaldati. Al loro interno era contenuta dell’eroina, per un peso complessivo di 21,527 grammi.

Al termine delle operazioni di rito, tutto il quantitativo di droga rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre per il trentaseienne è scattata la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
21.8 ° C
23.5 °
20.4 °
39 %
1kmh
28 %
Lun
22 °
Mar
24 °
Mer
26 °
Gio
20 °
Ven
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2057)ultimora (986)Video Adnkronos (332)ImmediaPress (291)Tecnologia (82)salute (69)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati