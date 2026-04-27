Tanto rumore per nulla: Adinolfi e Potere al Popolo esclusi dalle amministrative di Prato

PRATO – La corsa elettorale per la guida di Prato si restringe a sei contendenti, segnata da un pomeriggio di discussioni negli uffici della commissione elettorale circondariale. La notizia dirompente è l’esclusione della lista Il Popolo della Famiglia guidata da Mario Adinolfi: nonostante la presentazione di 370 firme — cifra dichiarata dallo staff come ampiamente superiore alla soglia necessaria — le contestazioni mosse dalla commissione hanno decretato lo stop alla candidatura. Un epilogo che ha scatenato la dura reazione del comitato elettorale di Adinolfi, che in una nota ha polemizzato sui “nodi irrisolti” che, a loro avviso, rimarranno ancora senza risposte per la città.

Di tutt’altro tenore il clima in casa di Emilio Paradiso, la cui candidatura a sindaco con la lista Alleati per Prato-App civici è stata invece ufficialmente ammessa. Paradiso, che ha inizialmente criticato la decisione di non prolungare il commissariamento, ha poi scelto di scendere nell’agone elettorale puntando a intercettare il vasto bacino dell’astensionismo: “Vogliamo colmare l’enorme vuoto di chi non voterebbe più”, ha dichiarato sui social.

Definiti i nomi, la commissione ha proceduto al sorteggio per l’ordine di apparizione sulla scheda elettorale, che vedrà Matteo Biffoni (centrosinistra) aprire la scheda con l’appoggio di Orgoglio per Prato-Casa Riformista, lista civica Biffoni sindaco, Avs, Movimento Cinque Stelle e Pd; Emilio Paradiso segue con la lista Alleati per Prato civici; Gianluca Banchelli (centrodestra) supportato da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega; Enrico Zanieri candidato per Unità Popolare; Jonathan Targetti alla guida della lista L’Alternativa c’è e Claudio Belgiorno sostenuto dalla lista civica Claudio Belgiorno sindaco.

Ora la parola va alla campagna elettorale in vista del voto del 23 e 24 giugno.