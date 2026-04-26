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Fuori strada con l’auto a Loro Ciuffenna: muore un 39enne, c’è un ferito grave

In ospedale alle Scotte in elisoccorso un giovane di 25 anni, trasportato d'urgenza al nosocomio senese in codice rosso

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

LORO CIUFFENNA – Tragico incidente stradale questo pomeriggio (26 aprile) lungo la strada Setteponti Levante, nel comune di Loro Ciuffenna. Il bilancio dello schianto, che ha coinvolto una sola autovettura, è di un morto e un ferito grave.

L’allarme al 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato intorno alle 14,15. La dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute, si è rivelata fatale per un uomo di 39 anni, il cui decesso è stato purtroppo constatato sul posto dal medico rianimatore.

Per l’altro passeggero, un giovane di 25 anni, è stato invece necessario il trasporto d’urgenza in codice rosso, il massimo livello di gravità, all’ospedale Le Scotte di Siena, raggiunto tramite l’elisoccorso Pegaso 2.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti l’automedica del Valdarno, l’ambulanza Blsd di Loro Ciuffenna e le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre le vittime dalle lamiere e mettere in sicurezza il tratto stradale.

Le forze dell’ordine hanno ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica della fuoriuscita di strada del veicolo.

© Riproduzione riservata

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