Muore carbonizzato nell’auto finita fuori strada a Sovicille

SOVICILLE – Tragedia nella tarda serata di ieri sulla strada statale 223 di Paganico, nel comune di Sovicille. Poco prima della mezzanotta un violento incidente stradale ha causato il decesso di un uomo di 37 anni, rimasto intrappolato nel suo veicolo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, per cause ancora al vaglio delle autorità, è uscita di strada, prendendo immediatamente fuoco dopo l’impatto. I vigili del fuoco del comando di Siena sono giunti sul posto nel minor tempo possibile con le squadre di soccorso, avviando le complesse operazioni di spegnimento dell’incendio.

Purtroppo, una volta domate le fiamme e messa in sicurezza l’area, per il conducente non c’era più nulla da fare: all’interno dell’abitacolo carbonizzato è stato rinvenuto il corpo senza vita del 37enne. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso, gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro, e le squadre dell’Anas per la gestione della viabilità.