22.5 C
Firenze
sabato 25 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Grave un motociclista di 56 anni dopo lo scontro contro un’auto a Massa

L'incidente alle 19,30 di oggi (24 aprile) in viale Roma: il ferito in elisoccorso all'ospedale pisano di Cisanello

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Precipita da oltre due metri: operaio in gravissime condizioni
(Foto Fb Eugenio Giani)
Meno di 1 ' di lettura

MASSA – Grave incidente stradale questa sera (24 aprile) in viale Roma, dove intorno alle 19,30 si è verificato un violento scontro tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 56 anni, che nell’impatto ha riportato un politrauma di seria entità.

Data la gravità delle sue condizioni, la centrale operativa del 118 ha disposto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che ha provveduto a trasportare il ferito in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa, specializzato nel trattamento di traumi complessi.

Nello scontro è rimasta coinvolta anche un’altra persona, un uomo, che ha riportato ferite meno serie ed è stato condotto in codice verde all’ospedale apuano per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari con l’automedica di Massa e le ambulanze della Pubblica Assistenza di Carrara e della Misericordia di Massa.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità sono affidati ai carabinieri, giunti sul posto subito dopo l’allarme.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
22.5 ° C
22.8 °
19.8 °
24 %
6.2kmh
0 %
Sab
20 °
Dom
23 °
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2102)ultimora (1016)Video Adnkronos (333)ImmediaPress (282)Tecnologia (81)sport (81)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati