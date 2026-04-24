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Mezzo pesante travolge un pedone a Marciano della Chiana: gravissimo un uomo di 42 anni

Vista la gravità delle lesioni riportate la centrale operativa ha fatto decollare l'elisoccorso Pegaso 1 verso l'ospedale Le Scotte di Siena

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

MARCIANO DELLA CHIANA – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi (24 aprile), quando un uomo di 42 anni è stato travolto da un mezzo pesante nel comune di Marciano della Chiana. L’allarme al 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato poco prima delle 19,30, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono giunti d’urgenza l’ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, incaricate dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Vista la gravità delle lesioni riportate dal pedone, la centrale operativa ha fatto decollare l’elisoccorso Pegaso 1.

Dopo le prime manovre di stabilizzazione sul luogo dell’investimento, il 42enne è stato trasferito in codice rosso, la massima gravità, al pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena, dove è giunto per ricevere le cure specialistiche necessarie.

© Riproduzione riservata

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