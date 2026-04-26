13 C
Firenze
domenica 26 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cromo esavalente in un pozzo di controllo: scatta l’ordinanza

Il sindaco di Crespina Lorenzana David Bacci vieta l'utilizzo dei pozzi privati. La Regione attiva l'Arpat per ulteriori accertamenti

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Cromo esavalente in un pozzo di controllo: scatta l'ordinanza (foto ufficio stampa Barontini)
Meno di 1 ' di lettura

CRESPINA LORENZANA – A seguito delle ultime analisi eseguite durante il piano di monitoraggio ambientale, è stata rilevata la presenza di cromo esavalente in un pozzo piezometrico di controllo in località Ceppaiano. In via cautelativa, il sindaco del comune di Crespina Lorenzana, David Bacci, ha emanato un’ordinanza che dispone il divieto di utilizzo dei pozzi privati ad uso domestico.

“Non appena ricevuta la segnalazione da parte del sindaco sullo sforamento di alcuni valori del cromo esavalente in un pozzo piezometrico – spiega l’assessore regionale all’Ambiente, David Barontini – la Regione Toscana si è subito attivata e i tecnici Arpat del distaccamento di Pisa stanno già svolgendo ulteriori accertamenti, con l’obiettivo di riscontrare i dati pervenuti in precedenza“.

L’assessore regionale all’ambiente David Barontini si è recato personalmente per un sopralluogo sul posto nel pomeriggio del 25 aprile insieme al sindaco David Bacci, al responsabile del dipartimento di Pisa di Arpat Gaetano Licitra e altri membri dell’amministrazione comunale.

“La Regione Toscana, insieme ad Arpat, seguirà con estrema attenzione l’evolversi degli approfondimenti e, qualora confermino la contaminazione, saranno individuati gli interventi più adeguati da mettere in atto. La priorità resta la tutela della salute pubblica“, conclude Barontini.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
13 ° C
14.3 °
12.2 °
64 %
0.8kmh
12 %
Dom
23 °
Lun
25 °
Mar
24 °
Mer
26 °
Gio
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2055)ultimora (990)Video Adnkronos (331)ImmediaPress (280)Tecnologia (81)salute (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati