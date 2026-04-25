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‘Morte allo Stato’, scritte anarchiche sulla sede della Lega di Massa

L'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi: "Non zittiranno le nostre idee con le bombolette spray"

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REDAZIONE
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'Morte allo Stato', scritte anarchiche sulla sede della Lega di Massa (foto ufficio stampa Ceccardi)
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MASSA – “Grave quanto accaduto a Massa, dove la sede della Lega è stata imbrattata da anarchici con scritte violente, simboli estremisti e messaggi deliranti contro lo Stato e le istituzioni. Un atto politico intimidatorio che rivela un clima di odio ideologico sempre più preoccupante. Chi scrive ‘morte allo Stato’ e inneggia alla violenza dimostra di non avere alcun rispetto per la democrazia e per le regole della convivenza civile”. Ad annunciarlo è l’europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi. 

“Questi delinquenti pensano di zittire le idee altrui con le bombolette spray, ma si sbagliano di grosso – prosegue – La Lega non si farà intimidire e continuerà, con ancora più determinazione, a difendere sicurezza, legalità e libertà. Piena solidarietà ai nostri militanti e ai volontari di Massa, che ogni giorno portano avanti il loro impegno sul territorio. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinché i responsabili vengano identificati e puniti”.

© Riproduzione riservata

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