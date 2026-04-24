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Borseggio in tramvia a Firenze: arrestata una delle responsabili, in fuga la complice

La vittima, una turista, ha inseguito le malviventi e contribuito al fermo di una di loro. Scippata mentre pagava il biglietto

Cronaca
REDAZIONE
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La tramvia di Firenze (Foto Fb Tramvia Gest)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Nel pomeriggio del 19 aprile sulla tramvia diretta in centro, una turista è stata vittima di un furto mentre acquistava il biglietto.

Una 32enne di origini bosniache, insieme a una complice, è riuscita a sottrarle il portadocumenti dalla borsa. Decisivo è stato l’intervento di alcuni passeggeri, che hanno allertato la vittima e l’hanno aiutata a inseguire le malviventi, scese alla fermata Guidoni.

Dopo un breve inseguimento, una delle due donne è stata bloccata e consegnata ai carabinieri, mentre la complice è riuscita a fuggire. La donna arrestata, all’esito dell’udienza di convalida, è stata colpita dal divieto di dimora a Firenze dopo la convalida avvenuta in tribunale.

© Riproduzione riservata

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