Grave un motociclista di 56 anni dopo lo scontro contro un’auto a Massa

MASSA – Grave incidente stradale questa sera (24 aprile) in viale Roma, dove intorno alle 19,30 si è verificato un violento scontro tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 56 anni, che nell’impatto ha riportato un politrauma di seria entità.

Data la gravità delle sue condizioni, la centrale operativa del 118 ha disposto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che ha provveduto a trasportare il ferito in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa, specializzato nel trattamento di traumi complessi.

Nello scontro è rimasta coinvolta anche un’altra persona, un uomo, che ha riportato ferite meno serie ed è stato condotto in codice verde all’ospedale apuano per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari con l’automedica di Massa e le ambulanze della Pubblica Assistenza di Carrara e della Misericordia di Massa.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità sono affidati ai carabinieri, giunti sul posto subito dopo l’allarme.