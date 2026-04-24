Raffica di colpi di pistola sul portone di una casa di Firenze: indaga la polizia

FIRENZE – Paura nella notte in via Boito, a breve distanza dal Parco delle Cascine, dove un portone è stato raggiunto da una raffica di colpi di pistola. L’allarme è scattato grazie ad alcune segnalazioni giunte al numero di emergenza 112 da parte dei residenti, che hanno udito distintamente le deflagrazioni nel silenzio notturno.

Una volante della Polizia di Stato è intervenuta immediatamente sul posto, ma a causa del buio e della dinamica dell’accaduto, il bersaglio dell’attentato è stato individuato con precisione solo questa mattina. Dalle prime rilevazioni, la vetrata del portone è stata colpita da cinque o sei proiettili. Al momento, la polizia scientifica è impegnata a eseguire i rilievi balistici per determinare se i colpi siano stati esplosi da un’unica arma o se vi siano altre matrici balistiche da considerare.

Le indagini sono in corso per fare piena luce sull’episodio. Stando alle prime informazioni trapelate, all’interno del palazzo interessato non risiederebbero persone note alle forze dell’ordine o soggetti sottoposti a particolari misure di vigilanza, un elemento che rende ancora più oscuro il movente dell’intimidazione.

Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo ogni traccia utile a ricostruire la dinamica dei fatti e a dare un volto ai responsabili di questo grave atto di violenza.