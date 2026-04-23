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Si ribalta con il trattore e muore schiacciato ad Arezzo

Inutili i soccorsi inviati dal 118 e l'arrivo dei vigili del fuoco: per l'uomo che lavorava in un terreno privato non c'era più nulla da fare

Cronaca
REDAZIONE
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Si ribalta con il trattore e muore schiacciato ad Arezzo (foto vigili del fuoco)
1 ' di lettura

AREZZO – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi (23 aprile), intorno alle 19, in località Castelsecco, alle porte di Arezzo, dove un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente agricolo. La vittima stava effettuando alcuni lavori di giardinaggio a bordo di un trattorino rasaerba all’interno di un terreno privato, caratterizzato da una morfologia impervia.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il mezzo si sarebbe improvvisamente ribaltato durante le operazioni di sfalcio, schiacciando l’uomo e non lasciandogli scampo. L’allarme è scattato immediatamente, con la centrale operativa dell’emergenza sanitaria che ha inviato sul posto i soccorsi in codice rosso.

Nonostante il tempestivo arrivo del personale del 118, che ha tentato disperatamente di rianimare l’uomo praticando tutte le manovre di soccorso avanzato, per il giardiniere non c’è stato nulla da fare: il medico, giunto sul luogo dell’incidente, ha potuto soltanto constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Arezzo, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e il mezzo coinvolto nel ribaltamento.

Per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto sono giunte sul terreno anche due pattuglie della Polizia di Stato e una della polizia locale. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi di rito per accertare le cause del tragico ribaltamento e verificare il rispetto di tutte le norme di sicurezza legate all’uso di macchinari agricoli in terreni scoscesi.

© Riproduzione riservata

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