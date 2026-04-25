Scontro fra auto in via Valdera Sud: feriti e macchine distrutte

PONTEDERA – Incidente stradale nella tarda serata di ieri (24 aprile) in via Valdera Sud. Intorno alle 22,45, due autovetture si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul luogo del sinistro è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Pisa, che ha lavorato in stretta sinergia con il personale sanitario del 118 per prestare assistenza agli occupanti dei mezzi. Oltre al supporto ai feriti, i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza le due auto coinvolte e l’intera area interessata dal sinistro, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto sono intervenute le forze dell’ordine. Al momento le cause dello scontro restano al vaglio degli inquirenti.