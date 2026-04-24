Il mondo dello sport fiorentino piange la scomparsa di Marcello Marchioni

FIRENZE – È scomparso stamattina (24 aprile), in modo improvviso e del tutto inaspettato, Marcello Marchioni, presidente dell’Assi Giglio Rosso, già membro della giunta nazionale del Coni oltre a ricoprire e ad aver ricoperto ruoli apicali in tantissime realtà e istituzioni sportive. Un nome, il suo, che a Firenze e nello sport italiano non passava certo inosservato.

Oltre agli incarichi in società ed istituzioni sportive, Marchioni era un uomo di scuola, dirigente, studioso, memoria viva di un modo di intendere lo sport fatto di cultura, competenza e presenza quotidiana. Non solo incarichi, non solo titoli, ma un legame a doppio filo con più dimensioni dello sport italiano: la scuola, l’atletica, la formazione dei dirigenti, la storia sportiva, il management, le società di base e le istituzioni.

Per anni è stato insegnante, dirigente scolastico del liceo scientifico sportivo Dante Alighieri di Firenze e docente in percorsi legati all’organizzazione sportiva. Il suo curriculum racconta una presenza lunga e costante: dall’educazione fisica alla Scuola dello Sport del Coni, dai corsi universitari al lavoro con federazioni, enti e realtà territoriali.

Marchioni era stato eletto nel 2025 anche rappresentante delle associazioni benemerite nel Consiglio nazionale elettivo del Coni; un incarico che confermava il peso del suo profilo e la considerazione maturata in anni di lavoro.

Il presidente della Figc-Lnd Paolo Mangini, a nome di tutto il consiglio direttivo e di tutto il mondo dilettantistico esprime le più sentite condoglianze alla famiglia del compianto Marchioni.

Ma sono tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa.

“La Toscana perde un grande protagonista del mondo dell’associazionismo e dello sport. Una figura appassionata, competente e generosa, che per decenni ha messo il suo impegno al servizio dei valori più autentici della crescita civile e sportiva”. Il presidente Eugenio Giani esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Marcello Marchioni, “un amico da sempre, con il quale ho avuto modo di lavorare per il bene di tutto il movimento sportivo toscano”.

Marchioni attualmente ricopriva la presidenza dell’Assi Giglio Rosso che, “sotto la sua guida – ha aggiunto Giani – è diventata un punto di riferimento per tante famiglie e giovani, dimostrando come lo sport possa essere straordinario strumento di inclusione, educazione e promozione del territorio. E la sua presenza nel Consiglio nazionale del CONI testimoniava l’alta considerazione che aveva saputo conquistare a livello nazionale”.

“A nome della Regione – ha concluso Giani – e di tutta la comunità regionale, esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia, agli amici, ai soci dell’Assi Giglio Rosso e a tutto il movimento sportivo toscano. La sua eredità di passione e servizio continuerà a vivere in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare al suo fianco”.

“Ho appreso con grande dolore della scomparsa di Marcello Marchioni. Mi stringo con affetto alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene”. Così l’assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti

Nel ricordarlo, Manetti, sottolinea anche il lavoro condiviso in questi anni: “Abbiamo realizzato insieme numerose iniziative, in particolare nell’ambito de La Toscana delle Donne, dedicate allo sport femminile e alla valorizzazione del ruolo delle donne nello sport. Era sempre disponibile a collaborare, con grande attenzione ai progetti e alle persone coinvolte”.

“Era una persona capace di ascolto e di dialogo – aggiunge l’assessora- e il suo impegno nello sport e nella formazione dei giovani lascia un segno importante. Mi unisco con sincera vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che oggi ne sentono la sua mancanza”.

Così l’europarlamentare DariO Nardella: “Esprimo il mio più profondo e sincero dolore per la scomparsa improvvisa di Marcello Marchioni. Ho avuto il privilegio di conoscere Marcello e di collaborare strettamente con lui per molti anni: un rapporto nato durante la mia esperienza da vicesindaco con delega allo sport e consolidatosi nel tempo nei miei due mandati come sindaco di Firenze. Marcello è stato, senza ombra di dubbio, uno dei migliori dirigenti del Coni e della Federazione di atletica leggera. Un uomo di sport a tutto tondo, un fiorentino autentico che ha dedicato la sua vita ai valori della competizione e della crescita sociale attraverso l’attività fisica. Grazie alla sua competenza e alla sua passione, il movimento sportivo dell’atletica a Firenze è cresciuto costantemente, diventando un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale. La sua perdita rappresenta un lutto profondo per tutta l’atletica italiana e lascia un vuoto incolmabile nella comunità sportiva fiorentina. In questo momento di dolore, desidero rivolgere il mio pensiero e le mie più sentite condoglianze alla società sportiva Asd Giglio Rosso, a cui Marcello ha dedicato anni di instancabile impegno, a tutto il movimento sportivo cittadino e, sopra ogni cosa, ai suoi cari e ai suoi familiari”.

“È con grande dolore che oggi ricordo Marcello Marchioni, figura di riferimento per lo sport toscano e nazionale, che ha dedicato la propria vita alla crescita dell’atletica e alla formazione delle giovani generazioni e, personalmente, un caro amico di lunga data”. Così la presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Marcello Marchioni.

“Marchioni – prosegue Saccardi – è stato per tanti anni l’anima e la guida della storica Assi Giglio Rosso, una realtà che rappresenta non solo un’eccellenza sportiva, ma anche una comunità viva, fatta di atleti, tecnici, famiglie e giovani cresciuti nel segno dei valori dello sport. A questa grande famiglia va oggi un pensiero speciale e un abbraccio sincero. Il suo impegno, dalle responsabilità nella Federazione italiana di atletica leggera fino al ruolo nel Comitato olimpico nazionale italiano, testimonia una dedizione autentica e competente, sempre orientata alla crescita delle persone prima ancora che ai risultati”.

“La Toscana perde una personalità autorevole e generosa, capace di lasciare un segno profondo. Alla famiglia, alla comunità dell’Assi Giglio Rosso e a tutto il mondo dello sport rivolgo le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’istituzione regionale”.