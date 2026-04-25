Rompe il naso al dipendente del supermercato che lo scopre a rubare: arrestato

SIENA – È stato arrestato dalla polizia Siena per rapina aggravata uno straniero di 33 anni presunto autore del reato commesso al Centro Commerciale Coop Grondaie nella mattinata di ieri, 23 aprile.

Da quanto emerso dagli accertamenti svolti dalla polizia, l’uomo, si sarebbe introdotto nel centro commerciale e subito notato dal personale del negozio, dato che era a loro conosciuto per altri furti, mentre si aggirava tra gli scaffali e nascondeva della merce all’interno dello zaino che aveva sulle spalle.

All’uscita, non avendo pagato, i dipendenti del supermercato hanno provato a fermarlo ma uno di loro è stato colpito al volto, tanto da rendere necessario l’intervento di personale sanitario, provocandogli una frattura delle ossa nasali, con 30 giorni di prognosi.

Alle 12 circa la sala operativa della Questura ha segnalato a tutte le pattuglie sul territorio che era appena avvenuta una rapina il cui presunto responsabile, un cittadino straniero del quale veniva data descrizione, era fuggito a piedi in direzione del centro città, seguito da due persone dell’esercizio.

Tempestivo l’intervento dei poliziotti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso Pubblico e della Squadra Mobile che lo hanno bloccato in Piazza Gramsci e arrestato.

Perquisito, è stato trovato in possesso della merce prelevata all’interno dello zaino, e di un coltello lungo 19 centimetri e con una lama di 7, che sono stati sequestrati.

Lo straniero, in forte stato di agitazione, non è riuscito a fornire spiegazioni in merito ai fatti contestati.

Dagli accertamenti successivi è emerso anche che l’uomo è stato più volte denunciato e tratto in arresto per altri reati, sempre commessi a Siena.

Era peraltro sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora a Siena disposta dal Gip del tribunale di Siena, in occasione dell’udienza di convalida del precedente arresto il 18 marzo scorso, e contestualmente anche alle misure di prevenzione, emesse dal questore Angeloni, del Dacur proprio per le zone della stazione ferroviaria e limitrofe e dell’avviso orale.

Terminati gli accertamenti è stato portato al carcere di Siena, a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’udienza di convalida.