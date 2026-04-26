Fuori strada con l’auto a Loro Ciuffenna: muore un 39enne, c’è un ferito grave

LORO CIUFFENNA – Tragico incidente stradale questo pomeriggio (26 aprile) lungo la strada Setteponti Levante, nel comune di Loro Ciuffenna. Il bilancio dello schianto, che ha coinvolto una sola autovettura, è di un morto e un ferito grave.

L’allarme al 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato intorno alle 14,15. La dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute, si è rivelata fatale per un uomo di 39 anni, il cui decesso è stato purtroppo constatato sul posto dal medico rianimatore.

Per l’altro passeggero, un giovane di 25 anni, è stato invece necessario il trasporto d’urgenza in codice rosso, il massimo livello di gravità, all’ospedale Le Scotte di Siena, raggiunto tramite l’elisoccorso Pegaso 2.

Secondo la ricostruzione l’auto è uscita di strada ribaltandosi più volte finendo la sua corsa nella fossetta a lato della carreggiata. Nell’impatto, uno dei due occupanti è stato sbalzato all’esterno dell’autovettura rimanendo ferito. L’altro è rimasto incastrato tra le lamiere all’interno del veicolo, da cui è stato estratto ormai cadavere.

La strada è rimasta chiusa in entrambe i sensi di marcia fino alle 16:30 circa.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti l’automedica del Valdarno e l’ambulanza Blsd di Loro Ciuffenna. Ai carabiniere, invece, hanno ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica della fuoriuscita di strada del veicolo.