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Ferrari presenta la Purosangue Handling Speciale

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Ferrari amplia l’offerta della Ferrari Purosangue con la nuova configurazione Handling Speciale, si tratta di un allestimento disponibile su richiesta pensato per accentuare ulteriormente il carattere dinamico della prima quattro porte e quattro posti nella storia della Casa di Maranello. 

Dal punto di vista tecnico, la principale novità riguarda la ricalibrazione delle sospensioni attive, sviluppata per ridurre del 10% i movimenti della scocca e rendere la vettura più compatta e precisa nei cambi di direzione. 

Aggiornate anche le logiche del cambio, con tempi di risposta più veloci e passaggi di marcia più incisivi soprattutto nelle modalità Race ed ESC-Off del Manettino.  

Sul piano stilistico, la configurazione Handling Speciale introduce elementi esclusivi come cerchi dal disegno specifico con nuova diamantatura, scudetti laterali in fibra di carbonio, scarichi nero opaco, Cavallino posteriore nero, logo Ferrari satinato e una targa interna identificativa. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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