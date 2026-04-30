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Roma, si ferma Zaragoza

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Andato a voto appena tre volte da quando è arrivato alla Roma nel campionato italiano, Bryan Zaragoza rischia di saltare la partita in programma lunedì sera all’Olimpico dei giallorossi contro la Fiorentina. 

Il giocatore spagnolo, infatti, si sarebbe fermato nelle scorse ore in allenamento a causa di una infiammazione al ginocchio. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno dallo staff medico, ma è concreto il rischio di un forfait lunedì sera contro la compagine viola.  

  

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