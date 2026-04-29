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Roberto Baggio sbarca su TikTok e nel primo video fa un disastro

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Ciao ragazzi! Da oggi sono anche io su TikTok”, con questo breve messaggio per salutare i fan Roberto Baggio fa il suo esordio sul social network più amato dai giovani. Nella sua ‘bio’ si presenta come un “ex calciatore italiano” e spiega: “Mi chiamano anche ‘il Divin Codino'”. Insieme al nuovo profilo arriva il primo video girato dall’atleta, con sorpresa. 

Nel filmato di pochi secondi Baggio palleggia e poi calcia il pallone. Sul finale, però, quando la palla esce dall’inquadratura, si sente un rumore di vetro rotto, forse una finestra? Lui però non si scompone affatto e rivolgendosi alla telecamera dice: “Da oggi ci sono anche io su TikTok”. Il video ha divertito gli utenti e nel giro di poche ore ha superato i 2,4 milioni di visualizzazioni. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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