Svi 2026, tutto pronto per la partenza della regata dei 420 e 470, domani in mare circa 100 imbarcazioni

(Adnkronos) – Domani prenderà il via l’attesissima regata dei 420 e 470, terza tappa della Coppa Italia, che vale come qualificazione per i campionati europei e mondiali 2026. Circa 100 equipaggi, provenienti da tutta Italia e dall’estero, si sfideranno in mare aperto, portando in acqua talento, tecnica e tanta determinazione. La competizione si conferma così uno dei momenti clou della Settimana Velica Internazionale, diventata ormai un punto di riferimento imprescindibile per gli sport nautici nel Mediterraneo.

“È emozionante vedere così tanti giovani velisti pronti a mettersi alla prova – commenta l’Ammiraglio Raffaele Cerretini, responsabile della Settimana Velica Internazionale –. La loro passione, il loro impegno e il fair play incarnano perfettamente lo spirito della manifestazione. Ci attendono giornate di grande spettacolo.”

La manifestazione regalerà anche momenti di grande suggestione, come l’arrivo all’alba della Ran630, la regata più lunga del Mediterraneo. Dopo una sfida intensa che ha messo a dura prova equipaggi e imbarcazioni, il porto ospiterà il trionfale ritorno dei partecipanti, regalando al pubblico uno scenario di sport, amicizia e emozioni uniche. La Settimana Velica proseguirà con workshop, eventi collaterali e momenti di festa, confermando la città come capitale internazionale della vela e degli sport nautici.

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